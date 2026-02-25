Герасимов раскритиковал ремейки советских фильмов

Герасимов негативно оценил ремейки советской классики и призвал искать сюжеты

Tекст: Мария Иванова

Художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов в беседе с РИА «Новости» высказался о моде на пересъемку советской киноклассики.

«Я плохо отношусь к подобным экспериментам, считаю, что этого делать не нужно. Нужно писать самим, находить материал», – сказал он.

Герасимов отметил, что исключением могут быть сказочные фильмы, где современные технологии позволяют сделать картину более яркой. В качестве примера он привел новые версии историй о Буратино и Чебурашке, подчеркнув, что это не ремейки, а новые сюжеты с уже знакомыми героями, и что важнее всего качество исполнения такого кино.

Во второй части фильма «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко кассовые сборы превысили 6 млрд рублей. Картина, вышедшая в прокат 1 января, уже на второй день показов собрала первый 1 млрд рублей, а к пятому дню достигла 3 млрд.

Первый фильм «Чебурашка» Дьяченко стартовал в кинотеатрах 1 января 2023 года и за две недели стал самым кассовым в истории отечественного проката. Его сборы в России и странах СНГ превысили 7 млрд рублей.

В среду Герасимов отмечает 75-летие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Певцов назвал массовые ремейки советских фильмов проявлением «творческой импотенции» современного кинопроката.

Фильм «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых картин российского кинорынка, приблизившись к сборам в 3,5 млрд рублей.