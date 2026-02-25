  • Новость часаКитай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Американский дрон MQ-9 превратили в носителя крылатых ракет
    Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы передать Киеву ядерное оружие
    Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море
    В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда США на введение пошлин
    25 февраля 2026, 10:30 • Новости дня

    Bloomberg: Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике

    Bloomberg: Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    @ Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В обращении к нации Дональд Трамп пообещал новую эру экономического роста и обвинил демократов в высоких ценах на медицинские услуги, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп выступил с обращением «О положении страны», заявив, что Америка «больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо», передает Bloomberg.

    В начале выступления он подчеркнул: «Вы еще ничего не видели. Мы добьемся еще большего». Трамп назвал текущий период «золотым веком Америки» и пообещал дальнейшее экономическое процветание.

    В ходе рекордного по длительности выступления – оно длилось 1 час 47 минут – президент отметил успехи американских спортсменов и военных, а также привел примеры героизма ветеранов. Трамп озвучил несколько инициатив, среди которых государственная поддержка пенсионных накоплений для работников без доступа к 401(k) и запрет на покупку индивидуальных акций для членов Конгресса и их семей. Он также предложил запретить выдачу коммерческих водительских удостоверений нелегальным мигрантам.

    Речь Трампа сопровождалась ожесточенными перепалками с демократами. Президент обвинил оппонентов в высоких ценах на медицинские услуги, а также раскритиковал их подходы к вопросам иммиграции и торговли. В ответ некоторые демократы обвинили Трампа в коррупции, а его выпады против сомалийских мигрантов вызвали резкую реакцию со стороны конгрессвумен Илхан Омар.

    Президент в очередной раз предостерег Иран, заявив: «Мое предпочтение – решить этот вопрос дипломатией, но одно несомненно: я никогда не позволю мировому спонсору терроризма, а это именно так, получить ядерное оружие». Трамп также рассказал о военных операциях США в Латинской Америке, включая задержание Николаса Мадуро и получение 80 млн баррелей нефти из Венесуэлы.

    Несмотря на попытки продемонстрировать экономический рост, Трамп сталкивается с низкими рейтингами одобрения – согласно опросу CNN, лишь 26% независимых избирателей поддерживают его работу. Демократы используют недовольство избирателей ростом цен и тарифной политикой президента для консолидации своих позиций перед предстоящими выборами. Трамп пообещал продолжить курс на налоговые и торговые реформы, а также обязать технологические компании строить собственные электростанции для снижения стоимости электроэнергии для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда США на введение новых пошлин.

    Трамп раскрыл схему, по которой оплату поставок оружия для Украины предлагает осуществлять через структуры НАТО.

    В своем обращении к Конгрессу США Трамп практически обошел тему отношений с Россией.

    23 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США

    Американист Дудаков: За захватом Эль Менчо последует межклановая грызня в Мексике

    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты давно требуют от Мексики активной борьбы с наркокартелями. На этом фоне президент страны попыталась показать Дональду Трампу, что Мехико способен самостоятельно противостоять группировкам, а введение американской армии не требуется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Мексике разгорелись беспорядки после захвата наркобарона, известного как Эль Менчо.

    «Вялотекущая война между наркокартелями и правительством в Мексике длится уже много лет. Сейчас же мы наблюдаем эскалацию этого противостояния. И на то есть несколько причин», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Первая причина – это давление США. Вашингтон требует от нынешних властей Мексики более активной войны с картелями. Напомню, не так давно американцы арестовывали наркобарона, известного как Эль Чапо, а также пытались бороться с другими лидерами незаконных формирований», – продолжил спикер.

    «Теперь же мексиканская армия провела самостоятельную операцию, в рамках которой уничтожила предводителя одного из влиятельнейших картелей страны. И да, Штаты сейчас активно поздравляют Мехико, однако на деле нельзя говорить о распаде группировки», – замечает аналитик.

    За ликвидацией последует обострение «межклановой грызни» между картелями, а также между группировками и федеральной армией и полицией. «Тут надо понимать, что на стороне баронов десятки, если не сотни тысяч бойцов с достаточно неплохим вооружением. Поэтому противостоять центру они могут довольно долго», – считает эксперт.

    На этом фоне возникает вопрос: какой будет реакция американцев. «Конфронтация будет происходить в приграничных с США штатах Мексики. И как мы знаем, Дональд Трамп неоднократно угрожал перейти к военной операции против картелей на севере страны. Так что велик риск того, что противостояние превратится в вялотекущую партизанскую войну, когда мексиканские наркоторговцы будут дронами бить по американским военным», – рассуждает американист.

    Он также обратил внимание на то, что власти Мексики крайне негативно относятся к перспективе введения американских войск на территорию страны.

    «Также нынешнюю операцию мексиканских властей я бы рассматривал как попытку местного президента Клаудии Шейнбаум показать Трампу, что страна способна противостоять наркокартелям и без участия Вашингтона. Не факт, что тактика сработает. Тем более что взаимоотношения стран сейчас проживают довольно натянутый период», – заключил Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что ликвидация наркобарона, главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, является «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира.

    «Хорошие парни сильнее плохих парней. Хороших больше, чем плохих. Поздравления силам правопорядка великой мексиканской нации», – написал он в своих соцсетях. Он также указал на «большую печаль и обеспокоенность» на фоне беспорядков, вспыхнувших в стране.

    Напомним, в пяти штатах Мексики начались поджоги автомобилей и блокирование дорог на фоне слухов о ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско». Российским гражданам посоветовали временно отказаться от поездок в штат Халиско из-за массовых беспорядков.

    Тем временем The Wall Street Journal пишет, что у CJNG существовал план реагирования на нарушение так называемых красных линий, к которым относится гибель руководителя Эль Менчо. Исследователь Совета по международным отношениям Уилл Фриман заявил: «Они дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан».

    WSJ отмечает, что картель CJNG функционировал в бедных районах Мексики как альтернативное правительство, раздавая еду и медикаменты в регионах, где центральные власти практически не контролируют ситуацию. Группировка применяет подобные меры для поддержания влияния и лояльности населения.

    Комментарии (2)
    24 февраля 2026, 19:22 • Новости дня
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    @ Benjamin Fanjoy/AP/ТАСС

    В федеральном суде Сан-Франциско возникли трудности с формированием коллегии присяжных по делу Илона Маска – значительная часть кандидатов заявила, что не сможет сохранять беспристрастность из-за негативного отношения к миллиардеру.

    Как сообщает Courthouse News, речь идет о процессе против Маска, которого обвиняют в манипулировании акциями Twitter (позже переименованной в X, заблокирована в России) во время сделки по покупке компании за 44 млрд долларов. Разбирательство проходит в федеральном суде Сан-Франциско под председательством судьи Чарльза Брейера.

    Перед более чем 90 кандидатами в присяжные судья поставил ключевой вопрос: смогут ли они забыть про личные взгляды на Маска, Twitter или Tesla и выносить решение исключительно на основании представленных в суде доказательств и закона. «Каковы бы ни были ваши взгляды на господина Маска, Twitter или Tesla, можете ли вы отбросить их в сторону и судить ответчика исключительно на основе доказательств?» – цитирует Брейера издание.

    По данным Courthouse News, свыше трети потенциальных присяжных признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе. Некоторые из оставшихся, заявив о готовности соблюдать нейтралитет, при этом не скрывали резко негативного отношения к бизнесмену.

    Адвокат Маска Стивен Брум выразил недовольство ситуацией, заявив, что в случае с другим подсудимым присяжный, открыто заявивший «я его ненавижу» или поставивший под сомнение его моральные качества, был бы немедленно отстранен. Однако судья подчеркнул, что публичные фигуры неизбежно вызывают сильные эмоции, и ключевой вопрос заключается в способности кандидатов отделить личное мнение от оценки фактов.

    Одним из факторов, повлиявших на отношение потенциальных присяжных, называются тесные связи Маска с администрацией Дональда Трампа. Сообщается, что предприниматель пожертвовал около 300 млн долларов на президентскую кампанию Трампа и участвовал в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE).

    Судебный процесс, который стартует 2 марта и продлится до 16 марта, касается событий 2022 года, когда Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter, сославшись на необходимость уточнить долю спам-аккаунтов на платформе. После его заявления акции компании упали на 9% за день. Позже бизнесмен утверждал, что доля ботов может достигать 20%, и допускал возможность пересмотра условий сделки. Истцы считают, что подобные заявления вводили инвесторов в заблуждение и повлияли на рыночную стоимость компании. В итоге дело будет рассматриваться коллегией из девяти присяжных без запасных.

    Ранее Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях.

    Комментарии (5)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 17:51 • Новости дня
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    @ Jud McCranie/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Флориде вооруженный молодой человек с пистолетом и канистрой был застрелен при попытке проникновения на охраняемую территорию резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

    Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который попытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА «Новости». Инцидент произошел рано утром в воскресенье, когда нарушитель пытался незаконно попасть на охраняемую территорию у северных ворот комплекса.

    Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Вооруженный мужчина был застрелен агентами Секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго».

    Гульельми также уточнил, что мужчине было примерно двадцать лет. При нем обнаружили пистолет и канистру. Нарушитель был ликвидирован на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории резиденции Мар-а-Лаго охрана задержала молодого мужчину, который пытался проникнуть внутрь.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    Комментарии (3)
    23 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Трамп «пожаловался» на частые победы США

    Трамп в соцсетях «пожаловался» на частые победы США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о слишком большом количестве побед Америки, назвав это «просто нечестным».

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social необычное заявление, передает РИА «Новости». По его словам, Америка одерживает слишком много побед, что, как он считает, является несправедливым.

    Трамп написал: «Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа превысила полномочия при введении импортных пошлин по закону о чрезвычайном положении. После Трамп объявил о повышении глобальных пошлин на импорт товаров с десяти до 15%.

    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 10:06 • Новости дня
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда на введение пошлин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении сборов на иностранные товары сразу после признания Верховным судом страны предыдущих ограничительных мер незаконными.

    Президент задействовал раздел 122 Закона о торговле 1974 года для установления единого сбора в 10% на зарубежную продукцию, передает Bloomberg.

    Новые правила начнут действовать с 24 февраля и продлятся 150 дней. Политик воспользовался альтернативным законом спустя несколько часов после решения суда.

    Глава государства пригрозил повысить ставку до 15%, если экономическая ситуация не изменится. При этом исключения сделаны для фармацевтики, автомобилей, некоторых критически важных минералов и товаров в рамках соглашения USMCA. Также под действие новых норм не подпадают продукты, облагаемые налогами по соображениям нацбезопасности.

    Напомним, Верховный суд США признал введение администрацией Трампа импортных пошлин превышением полномочий. Президент пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней. СМИ напоминали о возможности использования для этих целей статьи 122 Закона о торговле.

    Комментарии (3)
    25 февраля 2026, 09:53 • Новости дня
    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО

    Трамп: НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости

    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО
    @ Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что все американские вооружения для Киева оплачиваются альянсом в полном объеме через специальные программы закупок.

    Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с речью о положении дел в стране, передает РИА «Новости».

    Он особо отметил финансовую сторону военной помощи. «Все, что мы отправляем на Украину, проходит через НАТО, и они платят нам полностью», – сказал политик.

    Американский лидер добавил важную деталь о новых договоренностях с партнерами. По его словам, члены альянса согласились вносить в общий бюджет организации пять процентов ВВП.

    В начале июля СМИ сообщали о проблемах с военной помощью Вашингтона. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки ракет из-за опасений критического сокращения собственных запасов на складах.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США продолжают поставлять вооружения для нужд Киева в прежнем режиме.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США планируют поставить Украине вооружения на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через программу закупок с помощью союзников по НАТО.

    Дональд Трамп сообщил о продаже вооружения странам НАТО по полной стоимости для последующей передачи Киеву.

    Ранее глава Белого дома возложил все расходы по конфликту на партнеров по альянсу.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 15:50 • Новости дня
    Трамп заявил о расширении своих полномочий после решения суда по пошлинам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда по пошлинам предоставило ему расширенные возможности.

    «Верховный суд Соединенных Штатов... случайно и невольно предоставил мне, как президенту Соединенных Штатов, гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения», – написал он в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что теперь сможет использовать торговые лицензии для давления на иностранные государства. Американский лидер подчеркнул, что может применять лицензии, чтобы делать «ужасные вещи» с другими странами, особенно с теми, которые, по его мнению, «обкрадывали» США в течение многих десятилетий.

    Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий. Трамп назвал это решение позором и подчеркнул, что у него имеется запасной план.

    В понедельник Служба пограничного и таможенного контроля США официально объявила о грядущей отмене пошлин, которые ранее были введены в соответствии с Законом об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил повысить пошлины для стран из-за решения Верховного суда

    Трамп заявил о возможном ужесточении тарифов для стран после решения ВС США

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что может существенно увеличить пошлины для государств, которые попробуют воспользоваться недавним решением Верховного суда США по ограничениям импорта.

    Дональд Трамп пригрозил ужесточением торговых мер в адрес стран, которые попытаются воспользоваться решением Верховного суда о незаконности ряда введенных им ранее импортных пошлин, передает РИА «Новости».

    Верховный суд 20 февраля постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права самостоятельно вводить подобные ограничения.

    Трамп резко отреагировал на это решение, заявив, что считает его «позором», и подчеркнул наличие «запасного плана».

    В своей соцсети Truth Social он заявил: «Любая страна, которая захочет "поиграть" с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые "грабили" США годами и даже десятилетиями, столкнутся с гораздо более высокими пошлинами, чем те, на которые они только недавно согласились».

    Он также обратился к американским потребителям с предостережением, однако не уточнил, от чего именно им следует остерегаться. Подробностей о предполагаемом «запасном плане» Трамп не сообщил. Решение Верховного суда может повлиять на торговые отношения США с целым рядом государств.

    В понедельник Служба пограничного и таможенного контроля США официально объявила о грядущей отмене пошлин, которые ранее были введены в соответствии с Законом об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций.

    После этого Трамп заявил, что решение Верховного суда США по пошлинам даже расширяет его президентские полномочия.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 14:04 • Новости дня
    Проникший в поместье Трампа мужчина оказался одержим делом Эпштейна

    TMZ: Застреленный у поместья Трампа Мар-а-Лаго мужчина был одержим делом Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Вооружённый мужчина, застреленный у резиденции Дональда Трампа во Флориде, был увлечён делом Джеффри Эпштейна, сообщает портал TMZ.

    Мужчина, который на выходных пытался проникнуть с оружием в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, был одержим материалами по делу финансиста Джеффри Эпштейна и открыто поддерживал бывшего президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.

    По данным TMZ, Остин Такер Мартин обсуждал с коллегой файлы Эпштейна и писал: «Лучшее, что могут сделать такие люди, как ты и я, – это использовать то небольшое влияние, которое у нас есть. Расскажи другим людям о том, что слышал о досье Эпштейна и о том, что правительство делает в связи с этим».

    Коллеги Мартина рассказали, что после публикации файлов в январе он стал переживать из-за того, что проблема замалчивается, а влиятельные люди якобы остаются безнаказанными. Он также был активным сторонником Трампа, не скрывал своих христианских взглядов и называл бывшего президента сильным лидером.

    Сотрудники сообщили, что Мартин безуспешно пытался организовать профсоюз на работе и в последнее время выглядел разочарованным, особенно в вопросах экономики.

    В ночь на воскресенье 21-летний Мартин, вооружённый дробовиком и с канистрой в руках, проник на территорию Мар-а-Лаго, где был ликвидирован агентами Секретной службы после того, как направил оружие в их сторону. Его личность опознали позже, а мать накануне заявила о его пропаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандал с экс-принцем Эндрю «цирком уродов». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фото с арестом принца Эндрю в Лувре означает конец британской короны.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 01:48 • Новости дня
    Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался не готов рассуждать о возможности завершения конфликта ко Дню независимости США, на что, по данным источников некоторых СМИ, очень надеются в Белом доме.

    Усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине  буксуют из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик, а боевые действия в основном буксуют из-за четырех лет боевых действий, пишет Bloomberg.

    «Союзники говорят, что США настаивают на заключении сделки до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля. Но, по словам высокопоставленных чиновников из Европы и НАТО, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворит его основные требования», – сообщили источники агентства.

    Комментируя эти данные Зеленский признался, что таких дат со стороны США не знал.

    «Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация», – приводят «Вести» слова главы киевского режима.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира. Белый дом в лице Кэролайн Левитт ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа.

    Европарламент впервые с начала спецоперации России на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победы Украины».

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 05:31 • Новости дня
    Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде женская сборная США по хоккею решила не принимать приглашение президента страны Дональда Трампа о встрече.

    Американские хоккеистки сослались на плотный график, их звали на ежегодное обращение главы государства к Конгрессу, они пояснили, что испытывают высокую загруженность, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на NBC.

    Представитель Федерации хоккея США пояснил, что для спортсменок приглашение является честью, но принять его они не могут.

    До этого Трамп пригласил на оглашение послания мужскую сборную. Во время телефонного звонка президент пошутил, что если не позовет и женскую команду, то ему объявят импичмент.

    Финальная встреча канадской и американской сборных по хоккею завершился со счетом 2:1.

    Мужская сборная США так же смогла обыграть канадскую команду со счетом 2:1.

    Комментарии (2)
    24 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Bloomberg: Новая пошлина Трампа нарушит соглашение с ЕС и вызовет рост цен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повышение глобальной пошлины, инициированное президентом США Дональдом Трампом, нарушит действующее торговое соглашение между Евросоюзом и США, пишет Bloomberg.

    По информации осведомленных источников Bloomberg, Еврокомиссия уже уведомила европейских законодателей о том, что новая мера увеличит совокупную ставку пошлин на продукцию из Европы, передает РИА «Новости».

    «Новая глобальная пошлина будет добавлена к уже действующим… Новый кумулятивный показатель означает, что цены на некоторые товары будут превышать потолок в 15%, согласованный ЕС и США в рамках торгового соглашения», – говорится в материале.

    Ожидается, что ситуация затронет широкий ассортимент продукции: масло, пластмассы, текстиль и химикаты. Стоимость этих товаров, поставляемых из ЕС в США, может вырасти из-за введения пошлин, превышающих установленный двухсторонним соглашением уровень в 15%.

    Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий. Трамп назвал это решение позором и подчеркнул, что у него имеется запасной план. Он также заявил о расширении своих полномочий после решения суда по пошлинам.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Огромный архив данных об НЛО был уничтожен после слов Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни гигабайт рассекреченных правительственных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault через день после поручения президента США Дональда Трампа опубликовать все связанные с НЛО материалы.

    По информации, опубликованной Black Vault, сервер публичного архива был очищен 20 февраля, а все данные об НЛО, рассекреченных проектах ЦРУ и теориях заговора, включая материалы об убийстве Джона Кеннеди, оказались удалены.

    Исследователь и уфолог Джон Гриневальд-младший сообщил, что изменились права доступа к серверным каталогам, а журналы владения файлами и правила редактирования стали недоступны без объяснения причин, пишет Daily Mail.

    Гриневальд отметил, что не может исключить возможность вмешательства третьих лиц, поскольку хостинг-провайдер сайта также не смог объяснить причины удаления данных. По его словам, «кто-то или что-то намеренно удалило все файлы с сервера», при этом сайт остался доступен, чтобы не сработала автоматическая сигнализация.

    Black Vault за десятилетия существования стал главным источником рассекреченных материалов о секретных программах, в том числе о директивах ЦРУ 1940-1950-х годов, отчетах с военных баз и свидетельствах очевидцев. Гриневальд публично раскрывал случаи, когда запросы FOIA (закон США о свободе информации, принятый в 1966 году, который позволяет любому лицу запрашивать доступ к записям федеральных агентств) возвращались ЦРУ и ФБР с неполными ответами или без информации.

    Инцидент произошел через несколько часов после распоряжения Дональда Трампа о раскрытии всех сведений, связанных с инопланетной жизнью, неопознанными летающими объектами и аномальными явлениями. Трамп ранее критиковал Барака Обаму за публикацию секретной информации об инопланетянах.

    Гриневальд направил в правительство США более 11 тыс. запросов FOIA, в том числе по делу Розуэлльской аварии 1947 года, а его архив содержал документы о секретных целевых группах, таких как Majestic 12, занимавшихся расследованием инцидентов с НЛО и изучением инопланетных технологий.

    Позже Гриневальд сообщил, что все более чем 3,8 млн файлов были скопированы в защищенные хранилища, и сайт был восстановлен вскоре после таинственного удаления данных.

    «Это суровое напоминание всем нам, включая меня. Делайте резервные копии. Храните их в нескольких местах. И никогда не бойтесь ничего, что может встретиться на вашем пути, независимо от того, чего вы ожидаете», – написал исследователь в соцсети X.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 09:20 • Новости дня
    Зеленский призвал Трампа остаться на стороне Украины

    Зеленский призвал Трампа встать на сторону Украины в конфликте с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не отказываться от поддержки Киева на фоне продолжающегося противостояния с Россией, сообщает CNN.

    Зеленский в интервью подчеркнул, что США слишком велики и важны, чтобы уходить от украинского конфликта, и выразил надежду на поддержку со стороны Трампа, сообщает CNN.

    Также Зеленский отметил, что украинцы устали от войны, но уступать требованиям России не собираются, поскольку это приведет к потере всего. Он подчеркнул, что замораживание конфликта возможно лишь при сохранении украинских позиций в Донбассе, и отверг требование России вывести войска из удерживаемых территорий.

    Вопрос о гарантиях безопасности, по словам Зеленского, остается ключевым препятствием в переговорах, и украинская сторона требует конкретных обязательств от США и союзников на случай новой «атаки России». Зеленский настаивает на ратификации таких гарантий Конгрессом США до подписания мирного соглашения.

    Зеленский также коснулся темы выборов, отметив, что их проведение невозможно из-за военного положения, однако Трамп ранее называл его «диктатором» и призывал к выборам. Зеленский добавил, что не знает, желает ли Трамп смены украинского лидера.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.

    Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на три года после провала переговоров.

    Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.

    Политолог Александр Дудчак объяснил, почему Владимир Зеленский делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Главу ОПГ обвинили в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево
    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО
    Европейская разведка увидела угрозу в храмах РПЦ
    Друг Трампа поставил под угрозу военный контракт Германии
    Экс-главком ВМФ анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    NYT: Чистки ослабили высшее руководство армии Китая
    Задержанный в Латвии кореевед Ланьков рассказал о планах после депортации в Эстонию