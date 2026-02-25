  • Новость часаКитай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
    25 февраля 2026, 10:25 • Новости дня

    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты

    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты, предложив 40 гражданам с особыми заслугами войти в ее состав, сообщили в Кремле.

    Процедура формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации была инициирована президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    Сообщается, что глава государства определил 40 граждан России, обладающих особыми заслугами перед государством и обществом, и направил им официальные приглашения войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.

    В сообщении подчеркивается, что эти кандидаты были выбраны по президентской квоте и их участие должно укрепить работу Общественной палаты. Кандидатуры были определены с учетом их вклада в развитие российского общества и государства.

    Ранее в центре Москвы открылась выставка к юбилею Общественной палаты.

    Владимир Путин поблагодарил активистов за принципиальную позицию и помощь фронту.

    Напомним, Государственная дума одобрила запрет для иностранных агентов входить в состав Общественной палаты.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    24 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии информации о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

    Президент России Владимир Путин заявил о потенциальной угрозе для газопроводов, проходящих по дну Черного моря, передает ТАСС.

    Путин, выступая на коллегии ФСБ, отметил: «Сейчас вот информация наша оперативная идет в СМИ. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут».

    Ранее президент заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и вместо этого активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Еще в октябре 2022 года российские власти сообщали о предотвращенной попытке подрыва «Турецкого потока» на российской территории. По данным Кремля, были задержаны диверсанты, которые готовили взрыв экспортного газопровода.

    11–13 января 2025 года Минобороны РФ заявило о попытке атаки девятью беспилотниками по газотранспортной инфраструктуре в районе Гай-Кодзора (Краснодарский край), обслуживающей поставки по направлению TurkStream. Все БПЛА были сбиты, а обломки вызвали лишь незначительные повреждения здания и оборудования газоизмерительной станции, без остановки транзита. Москва назвала инцидент «актом энергетического терроризма» и заявила, что проинформировала Анкару.


    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    24 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента

    Путин: Противник осознает последствия применения ядерного компонента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении ВСУ ядерного компонента, Путин отметил, что противник не гнушается никакими средствами, однако понимает, к чему может привести применение подобных технологий, передает ТАСС.

    «Понимают, наверное, чем это может закончиться», – сказал он.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением.

    24 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сумев добиться стратегического успеха против России на поле боя, противник активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что враги не смогли достичь стратегического поражения России на поле боя, передает ТАСС. По его словам, противник избрал тактику террора, пытаясь воздействовать на страну через атаки на граждан и инфраструктуру.

    «Не удалось нанести стратегическое России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил, что исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли использовать «втемную», и связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявит обвинение в совершении теракта четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

    Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Алексеева выступают украинские спецслужбы, при этом отмечен британский след.

    24 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

    Он поручил Федеральной службе безопасности совместно с другими силовыми ведомствами усилить меры по обеспечению безопасности, особенно для работников образования и социальной сферы, а также для лидеров общественного мнения и волонтеров, передает «Интерфакс».

    «Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц Министерства обороны, ОПК, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах. В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для охраны государственной границы. По его словам, требуется укрепить инфраструктуру, повысить боевую готовность и техническую оснащенность пограничных органов.

    Он добавил, что все усилия должны предприниматься в тесной координации с подразделениями Минобороны, Росгвардии, МВД, а также с территориальными структурами и органами власти.

    Ранее Путин на коллегии ФСБ заявил, что противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор.

    24 февраля 2026, 20:16 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности

    Политолог Шаповалов объяснил поставленные перед ФСБ Путиным задачи по борьбе с русофобией

    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с русофобией в Год единства народов России приобретает особую значимость, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, сейчас на Западе предпринимаются попытки размыть культурный код российской цивилизации. Во вторник на коллегии ФСБ Владимир Путин призвал сотрудников ведомства жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии.

    «Путин в рамках коллегии ФСБ поставил задачи по борьбе с русофобией. Тем самым он объявил о нулевой терпимости к идеям национальной розни и другим видам экстремизма, которые стали знаменем всех антироссийских сил за рубежом», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ.

    По его словам, в Год единства народов России противодействие русофобии приобретает особую значимость. «Борьба с неприязнью ко всему русскому – это защита нашей идентичности и тех принципов, которые позволяют представителям почти 200 народов жить в мире и взаимоуважении», – подчеркнул он.

    Эксперт также указал на необходимость жестко пресекать любые попытки подорвать наши традиции единства и «размыть» культурный код российской цивилизации. «Ряд политических и общественных сил на Западе, среди прочего, занимаются «деколонизацией» нашей страны. При этом в реальности Россия, СССР и Российская империя никогда не были «тюрьмой народов», а наоборот, местом гармоничной жизни многонационального народа», – напомнил он.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что актуальной задачей спецслужбы остается борьба с экстремизмом. «За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество», – цитирует Кремль главу государства.

    «Нынешний год объявлен Годом единства народов России. Патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали наш народ. Нам нужно беречь, развивать и защищать эти традиции, жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России», – добавил он.

    Ранее эксперты ЭИСИ назвали национальное многообразие России и братство живущих в стране народов залогом сильного общества и конкурентным преимуществом государства.

    24 февраля 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал о наличии секретных оборонных проектов

    Путин рассказал о наличии секретных оборонных и гражданских проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия располагает значимыми достижениями как в оборонной, так и в гражданской сфере, сообщил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    Он подчеркнул, что в стране существуют разработки, которые уже представлены общественности, а также перспективные проекты, работа над которыми продолжается, передает ТАСС.

    Путин отметил важность защиты секретной информации, подчеркнув, что речь идет прежде всего о военных и стратегических данных, а также о перспективных отечественных разработках.

    «Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть. И достижения есть заметные, понятные для всех, предъявленные уже. Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    24 февраля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путин: Противники пожалеют о попытках нанести поражение России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, отметил, что противники страны «ищут любой способ» нанести России стратегическое поражение.

    По его словам, несмотря на многочисленные попытки, у них «никак не получается» достичь этой цели, хотя «так хочется», передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что оппоненты «сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют».

    Ранее Путин заявил, что противник, не сумев добиться стратегического успеха против России на поле боя, активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    24 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил о попытках сорвать мирные усилия по Украине
    Путин заявил о попытках сорвать мирные усилия по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что противники страны предпринимают попытки разрушить дипломатический процесс урегулирования ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ, что противники России делают все возможное, чтобы разрушить достигнутое на переговорном треке по Украине, передает ТАСС.

    «Не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс, [свернуть] с попытки урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», – сказал глава государства.

    Путин также отметил, что намерен обсудить этот вопрос в закрытом режиме.

    Ранее Путин заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    При этом вопросы о дате и месте следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине остаются открытыми. Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    24 февраля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин поручил ФСБ пресекать попытки раскола общества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    Он подчеркнул, что борьба с экстремизмом остается одной из главных задач службы, передает ТАСС. По его словам, за последние годы ФСБ добилась значимых результатов в этом направлении.

    «Актуальной задачей ФСБ остается борьба с экстремизмом. За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество», – заявил глава государства.

    Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Запад усилил попытки расколоть российское общество.

    24 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин поручил усилить защиту объектов инфраструктуры от терактов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне увеличения количества террористических атак особое внимание должно быть уделено защите энергетических и транспортных объектов, а также мест массового пребывания людей.

    Владимир Путин заявил о необходимости усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания граждан, передает ТАСС.

    Ранее он сообщил, что в 2025 году количество преступлений террористической направленности в стране увеличилось, а основная часть из них связана с действиями украинских спецслужб.

    «При этом значительно возросло количество атак на российские инфраструктурные объекты, социальные и административные учреждения, жилые здания с использованием ракетных вооружений и беспилотных аппаратов разного типа», – пояснил он.

    Путин отметил: «Для более оперативного и эффективного реагирования на подобные угрозы следует реализовать комплекс мер дополнительных мероприятий, в том числе усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты».

    Он добавил, что выполнение этих задач должно происходить под координацией Национального антитеррористического комитета.

    Путин заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Также президент России сообщил о наличии информации о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

    24 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства

    Кремль: Путин и Лукашенко проведут Высший госсовет Союзного государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве.

    «В Москве состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства, в котором примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко», – сообщается на сайте Кремля.

    На встрече планируется обсудить успехи интеграции двух стран, а также принять важные практические решения, способствующие дальнейшему развитию Союзного государства. В повестке дня значится оценка совместной работы в рамках комплексного документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы».

    Кремль также сообщил, что на заседании будут рассматриваться вопросы укрепления интеграционного сотрудничества по различным направлениям.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили подготовку заседания Союзного государства.

    24 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин отметил вклад ФСБ в обеспечение суверенитета России

    Путин: ФСБ вносит значимый вклад в обеспечение суверенитета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость работы Федеральной службы безопасности в вопросах обеспечения суверенитета страны и защиты граждан.

    Выступая на заседании коллегии ФСБ, глава государства отметил, что ведомство играет ключевую роль в поддержании безопасности России, передает ТАСС.

    «ФСБ вносит в обеспечение суверенитета России, в защиту безопасности наших граждан важнейший, значимый вклад. В прошедшем 2025 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи», – сказал он.

    Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание коллегии ФСБ с Путиным.

    На заседании в прошлом году Путин заявил о необходимости укрепить потенциал ФСБ в Донбассе и Новороссии.

    24 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой МИД Вьетнама в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом в Кремле.

    Вьетнамский министр прибыл в Москву как специальный посланник вновь переизбранного генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама, передает ТАСС.

    Напомним, 23 января 2026 года То Лам был переизбран на пост генсека Центрального комитета КПВ на новый пятилетний срок. Должность генерального секретаря считается ключевой в политической системе Вьетнама, а сам То Лам занимает ее с августа 2024 года.

    Он сменил на этом посту Нгуен Фу Чонга, который возглавлял партию с 2011 года и скончался 19 июля 2024 года в возрасте 80 лет.

    Ранее Путин и То Лам договорились развивать отношения России и Вьетнама.

    24 февраля 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков анонсировал заседание коллегии ФСБ с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во вторник планирует поучаствовать в заседании коллегии ФСБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На заседании будет выступление президента, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что событие проводится каждый год, на нем озвучивается оценка безопасности в России и работа самого ведомства.

    В конце января Путин обсудил с членами Совета безопасности меры по усилению борьбы с терроризмом.

