«Калашников» создал первый управляемый боеприпас с дальностью 100 км

Концерн «Калашников» первым в стране представил комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса, сообщает Telegram-канал производителя. Аппарат создали в кратчайшие сроки, опираясь на опыт применения подобного вооружения в ходе спецоперации.
Ключевым отличием изделия стала оптико-электронная система наведения, позволяющая уничтожать движущиеся цели. Кроме того, конструкторы добились высокой защищенности аппарата от воздействия радиоэлектронной борьбы и систем ПВО.
Новинка может работать днем и ночью в сложных метеоусловиях при ветре до десяти метров в секунду. Крейсерская скорость полета составляет 120 км/ч, а рабочая высота варьируется от 80 до 1800 метров.
Боеприпас предназначен для ударов по бронетехнике, элементам командных пунктов, радиолокационным станциям и объектам тылового обеспечения. Под прицелом также могут оказаться вертолеты и самолеты на площадках базирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» заключил контракты на производство и поставку управляемых боеприпасов «Куб-10».
Госкорпорация «Ростех» представила восемь новых типов беспилотных летательных аппаратов для применения в зоне спецоперации.