Билл Гейтс извинился за связи с педофилом Джеффри Эпштейном

WSJ: Билл Гейтс извинился перед сотрудниками фонда за связи с Джеффри Эпштейном

Tекст: Мария Иванова

Соучредитель Microsoft на встрече с работниками фонда попросил прощения за отношения с Джеффри Эпштейном, пишет The Wall Street Journal.

В распоряжении издания оказались записи этого разговора. Бизнесмен попытался оправдаться за прошлые ошибки, отмечает ТАСС.

«Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном. <…> Я приношу свои извинения людям, которые оказались втянуты в эту историю», – заявил Гейтс. Он добавил, что не совершал и не видел никаких противозаконных действий.

Миллиардер пояснил происхождение опубликованных фотографий с молодыми девушками. По его словам, снимки были сделаны по просьбе самого финансиста с его помощницами. Гейтс подчеркнул, что никогда не проводил время с жертвами Эпштейна.

Также предприниматель рассказал о романтических связях с двумя русскими женщинами, о которых позже узнал Эпштейн. Гейтс заверил, что эти девушки не имели никакого отношения к пострадавшим от действий преступника.

