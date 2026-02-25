NYT: Чистки ослабили высшее руководство армии Китая

Tекст: Мария Иванова

С 2022 года порядка стастарших офицеров были отстранены от службы или бесследно исчезли, пишет The New York Times. Согласно исследованию американских аналитиков, действия Пекина привели к значительному ослаблению высшего командного состава.

Директор проекта China Power Бонни Лин заявила: «В ближайшей перспективе, учитывая значительные вакансии, Китаю будет невероятно сложно начать крупные военные кампании против Тайваня». Специалисты отмечают, что кадровые перестановки уже снизили эффективность и масштаб военных учений.

Репрессии затронули генералов, отвечавших за тайваньское направление, и бывших помощников главы государства. Под удар попала примерно половина высшего военного руководства, включая начальников департаментов и командующих округами.

Процесс увольнений резко ускорился в прошлом году, когда постов лишились более 60 человек. Эксперты предупреждают, что восполнение кадрового дефицита лояльными и опытными офицерами займет длительное время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ближайший соратник председателя КНР Си Цзиньпина оказался замешан в громком шпионском скандале.

Ранее Пекин отправил в отставку девять высокопоставленных генералов из-за подозрений в коррупции.

Американская разведка связала масштабные чистки в военном руководстве Китая с «паранойей лидера страны».