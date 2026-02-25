TWZ: Разведдроны MQ-9 превратят в носители дальнобойных крылатых ракет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Разработчик General Atomics оснастит беспилотники семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности, передает The War Zone.

Это нововведение превратит аппараты SkyGuardian и SeaGuardian в дистанционные «ракетные грузовики», предназначенные для участия в конфликтах высокой интенсивности.

«Гипотетически профиль миссии может выглядеть так: MQ-9B взлетают с баз в западной или южной части Тихого океана и барражируют вне зоны поражения оружия враждебной державы», – говорится в пресс-релизе концерна.

Представители компании добавили, что при получении приказа дроны смогут запустить ракеты в координации с другими операциями США или союзников.

Начало полетов с использованием как минимум одной из новых ракет запланировано на 2026 год. Модернизация значительно расширит боевой потенциал беспилотников, позволив им поражать цели на экстремальных дистанциях.

В 2024 году СМИ сообщали, что Украина выразила интерес к получению от США разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper.

В октябре того же года российский Су-35 предотвратил столкновение с дроном этого типа в небе над сирийской провинцией Хомс.