Друг Трампа поставил под угрозу военный контракт Германии

Связи бизнесмена Тиля с Трампом поставили под вопрос военный контракт Германии

Tекст: Мария Иванова

Берлин столкнулся с трудностями при согласовании контракта на военные беспилотники из-за связей ключевого инвестора с Дональдом Трампом, передает Politico.

Депутаты опасаются, что миноритарная доля Питера Тиля в стартапе Stark может дать ему влияние на решения компании. Законодатели также указали на отсутствие прозрачности в ценообразовании и объемах поставок.

Депутат от «Зеленых» Жанна Дилльшнайдер заявила: «Фактом является то, что Питер Тиль открыто отвергает нашу демократию». По ее словам, правительство не может объяснить степень влияния бизнесмена, что необходимо прояснить до начала закупок.

Соглашение представляет собой семилетний рамочный договор с начальным заказом на 268,6 млн евро. При реализации всех опционов общая стоимость сделки может вырасти до 2,86 млрд евро. Речь идет о серийном производстве барражирующих боеприпасов, востребованных в ходе конфликта на Украине.

Министр обороны Борис Писториус отверг опасения, отметив, что доля Тиля составляет от трех до 4,5%. Глава ведомства подчеркнул, что американский предприниматель не является ключевым акционером –и это не должно препятствовать подписанию контракта.

Бюджетный комитет должен рассмотреть сделку в среду, так как по закону контракты свыше 25 млн евро требуют одобрения парламента. Ожидается, что документ утвердят с условием усиления контроля за расходами и механизмами активации дополнительных заказов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Германии собирается приобрести боевые дроны у стартапов Helsing и Stark Industries на сумму 536 млн евро. Оборонные компании получат заказы на поставку барражирующих боеприпасов для немецкой бригады в Литве.