Ученые нашли идеальный живой индикатор загрязнения почвы металлами

Дождевые черви стали лучшим биоиндикатором загрязнения почв вместо микробов

Tекст: Мария Иванова

Международная группа исследователей установила, что беспозвоночные животные точнее отражают уровень токсичности грунта, чем бактерии, передает РИА «Новости».

Местом проведения научных изысканий стали Каргалинские медные рудники в Оренбургской области, где была зафиксирована аномальная концентрация металла. Внимание специалистов привлекло черноземное поле рядом с месторождением, на котором неравномерно росли подсолнухи.

Эксперты сравнили реакцию живых организмов на загрязнение. Выяснилось, что для подавления жизненных функций червей на 25% достаточно концентрации меди в 480 миллиграммов на килограмм почвы. Чтобы добиться аналогичного эффекта у микробов, потребовалось содержание металла в десять раз выше – 4570 миллиграммов.

«Дождевые черви продемонстрировали гораздо более высокую чувствительность к меди, чем микроорганизмы», – сообщили авторы работы.

В Министерстве науки и высшего образования отметили, что похожая картина наблюдалась и при концентрации, вызывающей 50-процентный эффект. В экосистемах, страдающих от избытка меди, первой удар принимает на себя именно мезофауна. Микробное сообщество, напротив, проявляет удивительную устойчивость и выживает даже в крайне неблагоприятной среде.

Ученые пришли к выводу, что биодоступная фракция меди является ненадежным индикатором для микроорганизмов. Работа доказала важность изучения именно полевых моделей загрязнения, а не лабораторных аналогов. В исследовании участвовали специалисты из вузов Чили, РУДН и институтов РАН.

