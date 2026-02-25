Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о срочной госпитализации актрисы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, что ее мать находится дома и не нуждается в экстренной медицинской помощи, передает РИА «Новости».

По ее словам, информация о вызове скорой помощи не соответствует действительности, а Федосеевой-Шукшиной предстоит лишь плановое обследование.

«Мы дома. Ничего не вызывали. Чушь, конечно. Действительно, в планах плановое обследование, но не экстренное», – заявила дочь актрисы. Она также добавила, что у нее самой назначена консультация у кардиолога, чтобы обсудить состояние здоровья матери.

В октябре прошлого года Федосеева-Шукшина уже проходила плановую госпитализацию по рекомендации врачей. Тогда ей провели коронарографию – рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала об успешной операции своей матери.

В 2023 году актрису перевели из больницы в реабилитационный центр Москвы.