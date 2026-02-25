Ученые заявили о начале таяния льда в Балтийском море

Лед в Балтийском море начал таять

Tекст: Мария Иванова

Процесс таяния активизировался после того, как в Калининградской области установилась погода с небольшим «плюсом», рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

«Лед уже все, пошли стабильные, околонулевые температуры, и фактически он начал сразу же разрушаться. Мало этого, там ускоряется процесс не только за счет температуры, но и за счет физического воздействия, поскольку куски льда обламываются, и вода в этой каше подмывает, ускоряет процесс разрушения», – отметил эксперт.

Специалист уточнил, что теперь выходить на поверхность водоема категорически нельзя, хотя это было опасно и зимой из-за подмывания соленой водой. По прогнозам, ледяной покров исчезнет максимум через неделю. Некоторые погодные модели предсказывают потепление вплоть до 11 градусов тепла, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, научный сотрудник БФУ имени Канта Николай Белов ранее спрогнозировал начало таяния льда при температуре от минус пяти до нуля градусов.

Устойчивые морозы в Калининградской области привели к образованию прибрежного ледяного покрова протяженностью свыше 100 метров. На фоне холодной погоды Финский залив впервые за последние 15 лет полностью покрылся льдом.