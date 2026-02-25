МВД: Мошенники пытаются «добить» жертв после неудачных попыток обмана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дистанционные аферисты пытаются «дожать» потенциальную жертву звонками, если первичная кибератака не удалась, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД привели пример, когда мужчине прислали вирус под видом файла от знакомого.

Пользователь скачал программу, но вовремя заподозрил неладное при запросе доступа к сообщениям. Он оперативно отключил интернет и удалил вредоносный файл, предотвратив взлом гаджета. Однако преступники не успокоились и решили запугать цель.

«Вскоре ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и попытались убедить в том, что устройство все-таки было взломано, а средства переведены для спонсирования ВСУ», – рассказали в ведомстве.

Полицейские добавили, что даже при успешном распознавании обмана необходимо сохранять бдительность, так как преступники могут сменить легенду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД России раскрыли схему обмана с рассылкой фальшивых уведомлений о взломе учетной записи. Злоумышленники также начали использовать доступ к профилю на «Госуслугах» для оформления кредитов на имя жертвы.