Мэр Сочи назвал препятствия для внедрения системы «все включено»

Мэр Сочи Прошунин назвал препятствия для внедрения системы «все включено»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прошунин заявил, что развитию системы «все включено» в сочинском гостиничном бизнесе мешает нестабильность цен на продукты и напитки, передает РИА «Новости».

По его словам, этот формат пользуется высоким спросом среди российских туристов, особенно на фоне популярности зарубежных курортов, таких как Турция и Египет.

Прошунин отметил: «Мы видим по выездному турпотоку на популярные международные направления, в том числе через наш аэропорт, насколько формат "все включено" востребован среди российских туристов. Нашему бизнесу важно занять эту нишу, адаптироваться к условиям и выработать экономически устойчивую модель – по примеру таких известных зарубежных курортов, как Турция и Египет… Однако сдерживающим фактором остается нестабильность цен на продукты питания и напитки».

Он подчеркнул, что из-за этого фактора гостиничный бизнес, в особенности малые средства размещения, испытывают трудности при долгосрочном планировании стоимости пакетов «все включено». Это замедляет расширение перечня организаций, предлагающих комплексные услуги.

Мэр Сочи сообщил, что в пиковом сезоне 2025 года по системе «все включено» и «ультра все включено» работали 19 объектов размещения. В прошлом году несколько отелей в горном кластере также начали внедрять подобные системы, и городские власти видят в этом большие перспективы.

