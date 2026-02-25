Christian Dior зарегистрировала товарный знак Lady Dior в России

Christian Dior зарегистрировала в России Lady Dior по трем классам МКТУ

Tекст: Мария Иванова

Французская компания Christian Dior оформила в России товарный знак Lady Dior, сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию была направлена из Франции в августе 2024 года от компании «Кристиан Диор кутюр».

Товарный знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг МКТУ: № 18, 25 и 41. Они включают изделия из кожи, одежду для мужчин и женщин, а также услуги по организации мероприятий.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов отмечал, что известные зарубежные бренды стремятся регистрировать и продлевать свои торговые знаки в России. По его словам, товарный знак нужен для защиты от подделок и сохранения репутации бренда, даже если рынок, в данном случае российский, для правообладателя временно недоступен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французский бренд Christian Dior получил в России регистрацию товарного знака сроком до 2034 года. Люксовый бренд Chanel подал две заявки на регистрацию одноименных товарных знаков в Роспатент. Британский бренд Jimmy Choo зарегистрировал в России товарный знак «Джимми Чу» для косметики, аксессуаров, одежды и маркетинговых услуг.