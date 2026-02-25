Экспорт СПГ США установил исторический рекорд в 2025 году

США в 2025 году экспортировали рекордные 156 млрд кубометров СПГ

Tекст: Вера Басилая

Рекорд по поставкам сжиженного природного газа США зафиксирован в новом ежемесячном отчете Минэнерго США, передает ТАСС.

За 2025 год из страны было вывезено 5,507 трлн куб. футов, что соответствует 156 млрд кубометров СПГ. Около 68% этого объема ушло в европейские государства.

В Европу за год было направлено 106,6 млрд кубометров, в Азию – около 27,3 млрд кубометров, что составило 17,5% общего экспорта. Поставки в Европу выросли на 63% по сравнению с 2024 годом, тогда как отгрузки в Азию сократились на 37%. Транспортировка американского СПГ в Африку почти учетверилась и достигла 12,6 млрд кубометров.

Крупнейшими импортерами американского СПГ стали Нидерланды с 646,1 млрд куб. футов (или 18,3 млрд кубометров) и Франция с 533,1 млрд куб. футов (или 15,1 млрд кубометров). Замкнули пятерку лидеров Египет с 435,4 млрд куб. футов (или 12,3 млрд кубометров), Испания с 373,2 млрд куб. футов (или 10,6 млрд кубометров) и Британия с 372,2 млрд куб. футов (или 10,5 млрд кубометров). На эти пять стран пришлось 43% всех поставок американского СПГ.

В октябре 2025 года экспорт СПГ из США достиг исторического максимума 503,1 млрд куб. футов (14,2 млрд кубометров), при этом около 70% поставок пришлись на Европу.

За первые пять месяцев 2025 года импорт СПГ в ЕС с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, вырос более чем на треть и достиг 35,65 млрд кубометров.

В мае 2025 года Египет, Италия и Германия увеличили закупки американского СПГ до рекордного уровня.