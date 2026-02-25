Эксперты оценили изъятые картины Рериха в 529 млн рублей

Экспертиза оценила изъятые картины Рериха в 529 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экспертиза оценила картины Святослава Рериха и мемориальные предметы, которые прокуратура Москвы требует изъять у Международного центра Рерихов (МЦР), в 529 млн рублей, передает РИА «Новости».

Измайловский суд Москвы 25 февраля рассмотрит иск прокуратуры, включающий требование изъять в собственность государства 127 картин и 145 мемориальных предметов, всего 272 объекта. Ранее аналогичное решение принимал другой московский суд, однако апелляция его отменила.

В материалах дела отмечается: «Общая стоимость указанных предметов согласно заключению экспертизы министерства культуры Российской Федерации... составила 529 миллионов 263 тысячи 753 рубля». Представители МЦР считают повторный иск необоснованным и настаивают, что центр владеет культурными ценностями с 1990-х годов, обеспечивал их реставрацию, хранение и экспонирование, заявил адвокат Андрей Дроздов.

По словам юриста, культурные ценности поступили в МЦР по действительным и неоспоренным договорам дарения, законность которых неоднократно подтверждали государственные структуры, в том числе министерство культуры и налоговые органы. Он отметил, что государство признавало право собственности на эти предметы за МЦР.

Картины были изъяты из-за уголовного дела против бывшего председателя правления «Мастер-Банка» Бориса Булочника. Следствие считает, что часть картин он приобрел для МЦР на средства вкладчиков банка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве назначил новое заседание по иску о передаче 272 картин Рерихов государству.

Ранее суд в Москве вернул изъятые картины Международному центру Рерихов.

В 2020 году президент России одобрил передачу Сербии листа Мирославова Евангелия в обмен на картины Рериха.