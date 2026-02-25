Tекст: Вера Басилая

По данным Telegraph, европейские спецслужбы выразили обеспокоенность наличием у России недвижимости вблизи важных военных и гражданских объектов, передает РИА «Новости».

По информации издания, тревогу вызывают даже храмы Русской православной церкви, которые располагаются рядом с военными базами и радиолокационными станциями в Норвегии и Швеции.

Обвинения в адрес России исходят в основном от Британии и скандинавских стран, однако никаких доказательств того, что эти объекты используются не по назначению, не приведено. Telegraph ссылается на неназванных чиновников европейской разведки, которые предполагают, что такие здания могут стать «троянскими конями», но подтверждений этой версии нет.

Российские дипломаты неоднократно заявляли, что власти Финляндии и Норвегии используют надуманные предлоги для создания напряжённости в отношениях с Россией. Послы подчеркивали, что Британия ведёт антироссийскую кампанию, а Кремль отмечал, что обвинения в адрес Москвы стали на Западе устойчивой тенденцией. Российские власти также подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО и отвергали все подобные обвинения как голословные.

