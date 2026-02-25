Глава Росархива Артизов рассказал о реакции Сталина на Фултонскую речь Черчилля

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, советский лидер Иосиф Сталин воспринял знаменитую Фултонскую речь Уинстона Черчилля как ультиматум и сравнил ее с расовой теорией Адольфа Гитлера, передает РИА «Новости».

Речь Черчилля, впервые прозвучавшая в Вестминстерском колледже в США 5 марта 1946 года, стала отправной точкой для начала холодной войны и ввела в обиход термин «железный занавес».

Артизов отметил, что Сталин в интервью газете «Правда» назвал идеи Черчилля позицией поджигателя войны. По словам историка, советский лидер увидел в выступлении британского политика призыв к войне с СССР и угрозу неанглоговорящим нациям. Сталин также подчеркнул, что Черчилль, по сути, повторяет идеи Гитлера, но вместо немецкого языка провозглашает исключительность англоговорящих стран.

Историк отметил, что подобные заявления противоречили союзному договору между СССР и Великобританией, заключенному 26 мая 1942 года в Лондоне. В документе стороны брали на себя обязательства оказывать друг другу военную и иную поддержку в борьбе против фашистской Германии, а также совместно обеспечивать послевоенную безопасность Европы.

Однако, несмотря на эти договоренности, Британия подписала Парижские соглашения, предусматривающие создание западногерманской армии и вступление ФРГ в НАТО, что нарушило принципы майского договора. После ратификации соглашений Лондонским парламентом договор был аннулирован указом Президиума Верховного Совета СССР 7 мая 1955 года.

