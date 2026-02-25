Ученые объяснили проблему макаки Панча, которого бросила мать в японском зоопарке

Ученые объяснили проблему макаки Панча, которого бросила мать в зоопарке

Tекст: Катерина Туманова

Панч родился в зоопарке Итикавs в прошлом году и вскоре оказался без материнской заботы, так как его мать отказалась от него. Работники зоопарка подарили макаке плюшевого орангутана, а позже появилась надежда на интеграцию Панча, когда одна из макак проявила к нему заботу, однако спустя несколько дней Панч вновь подвергся агрессивному отторжению со стороны сородичей, пишет Daily Mail.

Профессор Джо Сетчелл из Даремского университета заявила: «Детеныш обезьяны обычно пользуется защитой и поддержкой своей матери и учится у нее правильным реакциям, но у Панча такой поддержки нет, поэтому он, возможно, не научился правильному поведению».

Она объяснила, что подобная реакция на детеныша редко встречается у японских макак, чаще такое случается, если мать молода и не имеет опыта ухода за потомством. Также профессор отметила, что тяжелые климатические условия в момент рождения Панча могли повлиять на решение матери отказаться от него.

Доктор Эмили Бетелл из Ливерпульского университета Джона Мура добавила, что отказ от детеныша может быть связан с ранними стрессами самой матери или ее неправильным воспитанием в неволе.

Что касается реакции других животных, профессор Сетчелл подчеркнула роль строгой иерархии в группе японских макак, из-за чего интеграция Панча оказалась затруднена.

Доктор Бетелл добавил, что другие макаки, возможно, изначально пытались броситься на помощь Панчу, заметив, что он бегает без матери.

«Макаки – высокосоциальные приматы, и у них распространен интерес к детенышам, в том числе к тому, чтобы держать в руках чужих детенышей», – сказала она.

Брошенный зверек может заинтересовать других макак, которые захотят взять его на воспитание, но может возникнуть конфликт из-за того, кому он достанется. Это может привести к тому, что с детенышами будут обращаться довольно грубо.

Профессор Сетчелл предупредила, что популярность подобных историй в социальных сетях может подстегивать незаконную торговлю детенышами обезьян и напомнила, что обезьяны нуждаются в жизни среди себе подобных, а не в домашних условиях.

