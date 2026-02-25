Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» из состава группировки «Север» уничтожили склады боеприпасов и пункты управления БПЛА Вооружённых сил Украины в Харьковской области в ночное время, передает ТАСС. В Минобороны России сообщили, что РСЗО «Торнадо-С» оснащены спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность нанесения ударов.

По данным ведомства, подразделения группировки «Север» продолжают расширять зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, уверенно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы для защиты мирного населения. Артиллерийские подразделения работают во взаимодействии с подразделениями войск беспилотных систем, выполняя задачи по поддержке штурмовых групп, уничтожению опорных пунктов, скоплений техники и живой силы противника.

Военные используют тактику одиночной работы – каждый расчет применяет одну установку, чтобы повысить мобильность и избежать возможного ответного удара со стороны противника. После выполнения залпа «Торнадо-С» немедленно меняет огневую позицию, не возвращаясь дважды на одно и то же место и не используя одно укрытие.

