Билл Гейтс признался в супружеских изменах с русскими женщинами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Гейтс принес извинения коллективу своего благотворительного фонда за общение со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Гейтс заявил, что «допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу», при этом он отметил, что «не участвовал в преступлениях Эпштейна».

Предприниматель признал наличие двух романов на стороне с женщинами из России. Речь идет об игроке в бридж и специалисте в области ядерной физики.

Гейтс подчеркнул, что не совершал противозаконных действий, однако назвал времяпрепровождение с Эпштейном огромной ошибкой.

Ранее Гейтс отменил выступление на саммите в Индии из-за скандала с Джеффри Эпштейном. В Конгрессе США заявили о планах вызвать миллиардера на допрос для дачи показаний.

Опубликованные ранее материалы дела указали на попытки бизнесмена тайно лечить жену от последствий его связей на стороне.