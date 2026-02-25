Мексика отправила на Кубу новый груз гуманитарной помощи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Мексики направило на Кубу два корабля военно-морских сил с гуманитарной помощью весом 1 193 тонны, сообщает ТАСС. В заявлении министерства иностранных дел подчеркивается, что гуманитарный груз был отправлен по указанию президента Клаудии Шейнбаум.

Из порта Веракрус во вторник вышли корабли Papaloapan и Huasteco, которые должны доставить на Кубу продукты первой необходимости. На борту Papaloapan находится 1 078 тонн различных товаров, включая фасоль и сухое молоко, а груз Huasteco составляют 92 тонны фасоли и 23 тонны других продуктов, переданных общественными организациями при поддержке правительства Мехико.

Данная партия помощи станет первой, когда продукты были собраны благодаря активности гражданских структур. В МИД Мексики подчеркнули, что страна намерена продолжать традицию поддержки стран Латинской Америки, в том числе Кубы. Ожидается, что путь до острова займёт четыре дня.

Ранее, 12 февраля, Мексика уже отправляла на Кубу более 800 тонн гуманитарных грузов, в которые вошли продукты питания и средства личной гигиены. Эти поставки стали очередным проявлением поддержки кубинского народа со стороны мексиканского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы пообещали сохранить суверенитет страны на фоне давления со стороны США. Куба осудила блокаду поставок топлива, которую проводят американские власти. Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива, смогут вернуться на родину в ближайшее время.