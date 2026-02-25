Истребитель F-16 рухнул на шоссе во время тренировочного полета в Турции

Tекст: Катерина Туманова

Командование Главной базы истребителей заявило, что самолет F-16, принадлежащий эскадрилье ВВС Турции потерпел крушение во время дежурного полета вскоре после взлета, передает агентство Anadolu.

После осмотра места падения истребителя оказалось, что пилот погиб. В министерстве нацобороны подтвердили, что инцидент произошел в районе Наипли на автомагистрали Измир-Стамбул.

Автомагистраль Измир-Стамбул была закрыта для движения в районе Наипли, команды специалистов продолжают работать в этом районе.

«С нашим самолетом F-16, вылетающим из аэропорта 9-го командования главной реактивной базы Балыкесир, радиосвязь и получение данных были прерваны с 00.56. В результате оперативно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел крушение, были обнаружены обломки. Наш пилот погиб. Причина аварии будет установлена в результате экспертиз, проведенных командой», – сказано в заявлении Министерства нацбезопасности.

