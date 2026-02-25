Юрист Шиманский предупредил об опасности фальшивых штрафов за нарушения ПДД

Юрист Шиманский предупредил об опасности псевдо-штрафов за нарушения ПДД

Tекст: Катерина Туманова

Получение постановления о штрафе без фотографии может быть связано с ошибкой ГИБДД, техническим сбоем или попыткой мошенничества. Как отметил адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский, наличие фотографии обязательно согласно статье 28.6 и части 7 статьи 29.10 КоАП РФ. Поэтому не стоит сразу оплачивать штраф ради скидки – отсутствие фотоматериала свидетельствует о недостаточной доказательной базе, передает агентство «Прайм».

Шиманский советует для начала проверить штраф на официальном сайте ГИБДД или в приложении «Госуслуги» – иногда фотография загружается с опозданием. Если фото нет и через несколько часов, необходимо подать жалобу в течение десяти дней в ГИБДД или суд.

По словам адвоката, чаще всего отсутствие фото говорит о мошенничестве. Такой штраф может быть фейковым документом, имитирующим официальное уведомление ГИБДД. При оплате по реквизитам из поддельной квитанции деньги поступают на счета мошенников.

Для выявления подделки эксперт рекомендует проверить уникальный идентификатор начисления на сайте ГИБДД или через Госуслуги, а также сверить банковские реквизиты получателя – настоящие штрафы поступают только на счета Федерального казначейства.

«Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам – необходимо вводить адрес сайта ГИБДД вручную. Не сканировать QR-коды из сообщений и рассылок – они ведут на фишинговые ресурсы и могут заразить устройство вредоносным ПО», – предупредил юрист.

Эксперт советует игнорировать сообщения о штрафах без подтверждения на порталах, не вводить персональные данные на подозрительных сайтах и использовать антивирусные программы. По словам Шиманского, внимательность – главный инструмент в борьбе с цифровыми мошенниками.

