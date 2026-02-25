Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Диас и потребовал компенсации

Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании Йоланду Диас

Tекст: Катерина Туманова

Иглесиас выступил с требованием к лидеру партии Sumar отозвать свои заявления и выплатить ему компенсацию за ущерб репутации, который, по его утверждению, они причинили, пишет El Nuevodiario.

Дело началось с жалобы, поданной двумя бывшими сотрудниками певца в Национальную прокуратуру. Заявители обвинили Иглесиаса в сексуальном насилии и унижающем достоинство обращении в помещениях за пределами Испании.

13 января Диас опубликовала в социальной сети Bluesky пост с заголовком об обвинениях со стороны бывших сотрудников певицы, добавив, что это «ужасающие свидетельства», в которых упоминаются предполагаемые сексуальные домогательства и условия труда, которые она описала как структуру, основанную на постоянной агрессии.

Согласно защите Иглесиаса, эти заявления представляют собой «серьезное причинение вреда и клевету», а также являются параллельным судебным разбирательством, проводимым государственным органом вне судебной сферы.

Однако 23 января прокуратура согласилась закрыть дело, посчитав, что отсутствует территориальная юрисдикция и не соблюдены юридические требования для расследования событий в Испании.

Адвокаты утверждают, что эти заявления нанесли ущерб чести, имиджу и общественной репутации артиста, особенно потому, что были распространены официальным лицом.

Юристы потребовали от вице-президента Диас публично признать клеветнический характер заявлений и согласиться выплатить Иглесиасу денежную компенсацию в размере, который будет определен согласно причиненному ущербу.

Они также предупредили, что если в ходе примирительного слушания не будет достигнуто соглашение, Иглесиас может подать официальную жалобу в испанский суд.

Хулио Иглесиас – один из самых известных испаноязычных исполнителей. За свою карьеру он выпустил более 80 альбомов и продал свыше 300 млн. копий своих записей. Артист также является отцом певца Энрике Иглесиаса.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, две женщины обвинили певца Хулио Иглесиаса в сексуальных домогательствах в 2021 году. Одна из пострадавших работала домработницей, другая – физиотерапевтом в его домах в Доминиканской Республике и на Багамах. Власти Испании задумались о лишении Хулио Иглесиаса госнаграды из-за скандала.