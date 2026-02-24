Бывшая жена певца Кунгурова усомнилась в основной версии его гибели

СК возбудил дело о гибели певца Кунгурова после подозрений родственников

Tекст: Катерина Туманова

Тело Евгения Кунгурова было обнаружено у жилого дома в центре Москвы 8 апреля 2024 года. По предварительным данным, артист покончил с собой. Однако бывшая супруга Наталья Троицкая не согласна с этой версией, передает РИА «Новости».

В эфире программы «Пусть говорят» она заявила: «У меня есть, скажем так, совокупность причин, по которой мне сложно поверить именно в версию с самоубийством, это совсем не в его характере».

Троицкая подчеркнула, что Кунгуров был человеком, который всегда заботился о своих близких и не мог бы оставить семью без поддержки. Она отметила, что несмотря на возможные депрессии, артист всегда обращался за помощью к специалистам и следил за своим здоровьем. Кунгуров был верующим и это помогало ему справляться с трудностями.

Отец артиста Виктор Кунгуров также высказал сомнения в самоубийстве сына, заявив, что считает произошедшее убийством и настаивает на публичном расследовании. Он потребовал привлечь внимание к обстоятельствам гибели артиста.

В Следственном комитете России уже отреагировали на запрос родственников погибшего певца. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти российского артиста в 2024 году в столице.

«Семья певца считает, что его смерть носит криминальный характер. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2024 году тело оперного певца Евгения Кунгурова нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Источник в правоохранительных органах отмечал, что, согласно предварительной информации, артист покончил с собой. Певец Филаретов рассказал о последней встрече с Кунгуровым.