В Смоленске ищут 9-летнюю девочку, которая не вернулась вечером домой

Tекст: Катерина Туманова

«Предварительно установлено, что около 8 часов утра 24 февраля текущего года малолетняя вышла из квартиры дома по улице Маршала Еременко выгуливать собаку, но по месту жительства она не вернулась. Ее место нахождение неизвестно», – сказано в Telegram-канале ведомства.

На месте проводятся масштабные поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители. Следователи проверяют все версии произошедшего, устанавливаются свидетели и очевидцы, уточнили там.

Приметы девочки: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в темную куртку с цветными пятнами, ярко-голубые лыжные штаны.

В правоохранительных органах уточнили, что девочка из благополучной семьи и ранее из дома не уходила.

«Девочка учится во вторую смену, утром ушла гулять с собакой, около 8 часов утра. Ее долго не было, мама начала волноваться. В итоге собака пришла домой одна, ребенка не было. Семья хорошая, благополучная, девочка ранее не убегала», – рассказали о семье ТАСС.

Правоохранительных проверили часть камер видеонаблюдения, приоритетной версии исчезновения ребенка пока нет. Обзванивают всех знакомых школьницы, но и не исключают криминальную версию.

