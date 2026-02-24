  • Новость часаНебензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге

    Полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция задержала известного российского востоковеда Андрея Ланькова в Риге во время его лекции о КНДР, пишет портал Delfi со ссылкой на посетителей мероприятия.

    Как сообщает Delfi, инцидент произошел во вторник вечером, когда ученый выступал перед аудиторией в 19.00 по местному времени, передает РИА «Новости».

    Как рассказали очевидцы, сотрудники муниципальной полиции подошли к Ланькову прямо на мероприятии и вывели его из зала. После этого специалиста по Корее доставили в иммиграционную службу Латвии.

    Андрей Ланьков – российский историк и эксперт по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.

    В декабре польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины. Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Во вторник польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина.

    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    Комментарии (16)
    Актрису Кулишенко избили в Петербурге

    Актрису Кулишенко избили в Петербурге
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известная по ролям в криминальных сериалах актриса Кристина Кулишенко попала в больницу после конфликта в петербургском питейном заведении, сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел вечером 23 февраля в одном из местных пабов, сообщает 78.ru.

    По данным издания, на девушку совершили нападение двое мужчин.

    Пострадавшую пришлось госпитализировать, однако сейчас врачи уже выписали ее из медицинского учреждения. Детали и причины произошедшего конфликта в настоящий момент выясняются.

    Кулишенко родилась в Ленинграде в 1989 году. Она известна зрителям по ролям в картине «Онегин», а также популярных сериалах «Морские дьяволы», «Невский» и «Первый отдел».

    Ранее актрису московского театра Et Cetera Анну Артамонову обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью после потасовки на парковке.

    Комментарии (24)
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский Су-34 приблизился к межконтинентальной дальности полета, что выделяет его среди современных истребителей и бомбардировщиков, сообщает Military Watch Magazine.

    Россия создала первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что российский Су-34 на сегодняшний день является самым дальнемагистральным тактическим боевым самолетом в мире, его способность оставаться в воздухе сопоставима с возможностями стратегических бомбардировщиков.

    Military Watch Magazine подчеркивает, что Су-34 выделяется среди других самолетов тем, что редко использует внешние топливные баки – его большая дальность обеспечивается за счет значительного объема внутреннего топлива. Это позволяет самолету действовать на больших расстояниях без ухудшения аэродинамики или уменьшения боевой нагрузки, в отличие от западных истребителей.

    Су-34 создан на базе советского Су-27, который уже в XX веке был самым дальнобойным истребителем среди ВВС СССР и стран Запада. У Су-27 максимальная дальность полета на внутреннем топливе составляла 4000 километров, тогда как у Су-34 – уже до 5000 км. Межконтинентальной считается дальность более 5500 километров.

    «При наличии трех подвесных топливных баков объемом 3000 литров каждый дальность полета Су-34 может быть увеличена примерно до 8000 километров, что позволяет самолету совершать перелеты из Москвы в Вашингтон», – говорится в публикации Military Watch Magazine. Однако этот показатель достигается при оптимальном полетном профиле, без маневрирования и без вооружения, что важно для реальных боевых задач.

    Авторы материала подчеркивают, что Су-34 способен летать без дозаправки на расстояния, недоступные западным истребителям, хотя и не в боевой конфигурации. При этом самолет сохраняет ряд важных функций, оснащаясь электронными и разведывательными контейнерами, даже если летит без вооружения.

    Military Watch Magazine также отмечает, что установка на Су-34 новых двигателей АЛ-51Ф от истребителя пятого поколения Су-57 может повысить топливную эффективность и приблизить самолет к выполнению стратегических межконтинентальных миссий.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

    Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

    Комментарии (6)
    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ EMMANUEL DUNAND/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий для создания ядерного оружия, сообщается на сайте СВР.

    «По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

    В качестве одного из вариантов обсуждается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

    По данным СВР, западные страны стремятся, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной разработки, а не поставки со стороны. Представители разведки отмечают, что британцы и французы осознают незаконность подобных действий, которые нарушают международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия.

    СВР отмечает, что Берлин отказался участвовать в этих инициативах, а в военных и дипломатических кругах Британии и Франции есть немало людей, осознающих опасность подобных действий. По оценке российской разведки, западные элиты надеются укрепить позиции Украины в переговорах, предоставив ей ядерное или «грязное» оружие.

    Владимир Зеленский в феврале прошлого года заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие в качестве компенсации за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к обладанию ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

    Комментарии (32)
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективная российская боевая машина «Объект 195» – танк Т-95 с мощным вооружением могла значительно обогнать зарубежных конкурентов по тактико-техническим характеристикам, заявил обозреватель американского портала 19fortyfive Стив Балестриери.

    Автор в материале для 19fortyfive выразил мнение, что эта техника стала бы «настоящим монстром», пишет «Лента.ру».

    Машину создавали с учетом возможности установки массивного 152-миллиметрового гладкоствольного орудия, которое могло запускать управляемые ракеты. Такой танк обещал «непревзойденную огневую мощь».

    Концепция боевой машины, отмененная к концу 2010-х годов, предусматривала размещение пушки в необитаемой башне. Конструкторы планировали изолировать экипаж, а также применить модульную композитную броню и революционную активную защиту «Дрозд-2».

    Эксперт отметил, что новейший Т-14 «Армата» получил некоторые элементы от «Объекта 195». Предшественник, по словам автора, остался лучшим российским танком, который так никогда и не был создан.

    Газета ВЗГЛЯД писала об известных характеристиках Т-95. Официально были представлены только три прототипа. Серийное производство так и не началось.

    Комментарии (20)
    СК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве

    СК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самоподрыв преступника стал причиной взрыва автомобиля ДПС в столице, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    К трем сотрудникам ДПС на площади Савеловского вокзала Москвы подошел мужчина и произвел самоподрыв, пояснила Петренко. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

    В результате преступления скончались один сотрудник ДПС и сам злоумышленник, еще двое сотрудников полиции получили ранения, их госпитализировали.

    Осмотрено место происшествия, назначены судмедэкспертизы, включая генетическую, медицинскую и взрывотехническую.

    Устанавливается личность подозреваемого и другие возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер.

    К расследованию подключили самых опытных криминалистов Центрального аппарата ведомства.

    Между тем патрульную машину, поврежденную взрывом, эвакуировали, передает РИА «Новости». Оцепление также снято, но на месте дежурят две полицейские машины.

    МВД сообщало, что при подрыве погиб старший инспектор ДПС Денис Братущенко.

    Напомним, на площади Савеловского вокзала возле автомобиля Гоавтоинспекции прогремел взрыв, погиб один сотрудник полиции, еще один пострадал. Подозреваемый погиб на месте.

    Комментарии (3)
    СК установил личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мужчина, взорвавший себя рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

    Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв у машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила: «В ходе следственных действий в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики».

    Также отмечено, что этот мужчина 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Петербурга в Москву. Следователи и оперативники смогли установить маршрут его передвижения на территории Московского региона.

    Напомним, на площади Савеловского вокзала у машины ДПС произошел взрыв, погиб старший инспектор ДПС Денис Братущенко.

    Преступник погиб на месте взрыва, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб и не исключил, что исполнителя могли использовать «втемную». Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

    Комментарии (3)
    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса

    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса, применив грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC использовал резкое выражение, чтобы отвергнуть возможность вывода подразделений ВСУ из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Просто вывести ВСУ из Донбасса – это, между нами, чушь собачья», – заявил Зеленский.

    Он подчеркнул, что не рассматривает такой сценарий как вариант урегулирования конфликта. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание на то, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является ключевым условием российской стороны для мирного урегулирования.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.

    Владимир Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Комментарии (11)
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве

    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские колл-центры, которые шантажируют россиян, должны стать законной военной целью ВС России. С таким предложением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя взрыв возле машины ДПС в Москве. По мнению аналитика, почерк нынешней диверсии и прошлый опыт указывают на возможную причастность к инциденту украинских спецслужб.

    «Диверсии против силовиков происходят все чаще. Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он допускает, что устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки. По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

    Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения колл-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – заключил эксперт.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Изначально в МВД заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.

    «Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», – информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

    В результате один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что личность устроившего взрыв на Савеловском вокзале установлена. Сообщается, что он гражданин России и якобы действовал по указке украинских спецслужб. Официально эта информация пока не подтверждалась.

    Кроме того, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние. 

    «В ноябре 2025-го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

    Комментарии (5)
    Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обновленный план украинского руководства предполагает защиту инфраструктуры, остановку наступления российских войск и нанесение ущерба экономике России, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

    Приоритетом украинские власти называют защиту инфраструктуры, а именно закрытие неба над территорией страны, передает «Комсомольская правда».

    Для этого Киев планирует укрепить системы противовоздушной обороны и наладить перехват беспилотников. Также заявлено о намерениях остановить продвижение российских сил на земле, в море и киберпространстве.

    Третьей целью плана Федоров указал нанесение России экономического урона.

    До этого Федоров заявил о намерении Франции передать Киеву истребители Mirage 2000. Военный эксперт Алексей Анпилогов называл инициативу Запада по созданию «воздушного щита» для Украины технически нереализуемой.

    Комментарии (6)
    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне

    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский после обвинений в адрес России в якобы начале третьей мировой войны должен сдаться, заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

    «Сдаться ему посоветую, сдаться нам. Приехать в кандалах, в наручниках в Москву. Это оптимальный вариант для него. Чем раньше, тем лучше. И для Украины хорошо, и будет для народа Украины», – сказал Долгов, передает «Газета.Ru».

    Он подчеркнул, что именно киевский режим и поддерживающие его европейские страны подталкивают мир к глобальному конфликту. По мнению дипломата, Россия, напротив, стремится предотвратить новую мировую войну.

    Дипломат считает, что главной угрозой международной безопасности является киевский режим, который получает вооружение от стран Запада, в первую очередь от Европы. По мнению Долгова, именно эти государства разжигают войну.

    В заключение Долгов отметил, что Россия отвечает Украине и Европе на поле боя в зоне спецоперации, при этом не отказываясь от возможности дипломатии для урегулирования конфликта.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    Комментарии (4)
    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57 у России

    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57 у России
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индия рассматривает возможность приобретения у России до 40 истребителей пятого поколения Су-57 для укрепления своих военно-воздушных сил, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

    По данным NDTV, этот шаг связан с необходимостью повысить уровень безопасности страны в условиях возрастающих региональных угроз и модернизировать парк боевой авиации, передает ТАСС.

    Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, уже подтвердившим свою эффективность в реальных боях, в том числе при преодолении западных систем ПВО. Самолет может применяться для нанесения ударов по различным целям с помощью современных управляемых боеприпасов высокой точности. Су-57 обладает малой заметностью для радаров противника.

    Ранее Индия согласовала покупку 114 французских истребителей.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России.

    Комментарии (11)
    Установлена личность подорвавшего машину ДПС в Москве
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники силовых ведомств смогли выяснить, кто был человеком, устроившим взрыв рядом с машиной ДПС у Савеловского вокзала в столице, сообщил источник.

    Подозреваемый действовал по заданию кураторов с Украины, сказал собеседник РЕН-ТВ.

    Его личность уже удалось установить.

    На площади Савеловского вокзала у машины ДПС произошел взрыв, погиб старший инспектор ДПС Денис Братущенко, еще один сотрудник ведомства. Подозреваемый также умер на месте.

    СК России пояснял, что причиной ЧП стал самоподрыв преступника.

    Комментарии (0)
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов в России) вряд ли смогут вернуться в Россию, считает экс-премьер Сергей Степашин.

    «Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные – а чего не приехать?» – сказал он, передает ТАСС.

    Степашин также привел в пример актрису Чулпан Хаматову, выразив недоумение по поводу ее отъезда. По его словам, президент России Владимир Путин оказывал ей поддержку, а ее поступок он назвал некрасивым. Экс-премьер добавил, что не понимает, зачем актрисе было уезжать, ведь она могла продолжать работать в театре.

    В октябре суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

    В июле Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Позже суд увеличил срок наказания на один год.

    Комментарии (19)
    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии информации о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

    Президент России Владимир Путин заявил о потенциальной угрозе для газопроводов, проходящих по дну Черного моря, передает ТАСС.

    Путин, выступая на коллегии ФСБ, отметил: «Сейчас вот информация наша оперативная идет в СМИ. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут».

    Ранее президент заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и вместо этого активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Еще в октябре 2022 года российские власти сообщали о предотвращенной попытке подрыва «Турецкого потока» на российской территории. По данным Кремля, были задержаны диверсанты, которые готовили взрыв экспортного газопровода.

    11–13 января 2025 года Минобороны РФ заявило о попытке атаки девятью беспилотниками по газотранспортной инфраструктуре в районе Гай-Кодзора (Краснодарский край), обслуживающей поставки по направлению TurkStream. Все БПЛА были сбиты, а обломки вызвали лишь незначительные повреждения здания и оборудования газоизмерительной станции, без остановки транзита. Москва назвала инцидент «актом энергетического терроризма» и заявила, что проинформировала Анкару.


    Комментарии (7)
