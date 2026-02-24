«Додо Пицца» вернула уволенного из-за собаки курьера и изменила правила

Tекст: Алексей Дегтярёв

Конфликт с увольнением работника урегулирован, ему предложили вернуться и заняться зоозащитными программами, передает Ura.ru со ссылкой на заявление компании.

Теперь вся сеть будет на постоянной основе помогать учреждениям для бездомных зверей.

«Мы приняли решение – сделаем все наши пиццерии в России pet-friendly – местом, где рады гостям с домашними питомцами. Также мы начинаем на уровне всей сети долгосрочно и системно помогать приютам домашних животных», – заявили в организации.

Собаку Додобоню передали в приют, а все расходы на ее содержание бизнес взял на себя. Основатель сети Федор Овчинников лично принес извинения пострадавшему курьеру Михаилу за грубую коммуникацию со стороны управляющей.

В компании также призвали прекратить травлю менеджера пиццерии, которой из-за угроз пришлось уехать из города. Руководство признало свою вину в том, что не позаботилось о животном раньше.

Напомним, на прошлой неделе вокруг челябинской «Додо Пиццы» произошел скандал. Курьера уволили за помощь бездомной собаке, прибившейся к заведению. В конечном итоге собаку забрал один из приютов.

