Грузия подтвердила Евросоюзу отказ ввести санкции против России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «циничным» заявление посла ЕС в Грузии Павла Херчинского от 24 февраля, в котором тот выразил «разочарование» отказом Грузии ввести прямые санкции против России.

«Цинично высказывать «разочарование» тем, что Грузия не пошла на эскалацию с Россией. Уже не должно быть вопросов, что за такие действия наша экономика, наши граждане заплатили бы высокую цену», – заявил председатель парламента Грузии.

«В нашей ситуации любая эскалация (отношений с Россией) – это потенциальная война, в которой нам пришлось бы воевать одним», – сказал Шалва Папуашвили.

По его словам, именно отказ вводить против России прямые санкции является реальной причиной критики Тбилиси со стороны Брюсселя.

«Согласись мы четыре года назад на эти требования, сегодня у нас была бы разруха, уничтоженная экономика, наш народ бы скорбел», – заявил он.

Председатель парламента Грузии подчеркнул, что «национальная безопасность Грузии не является абстрактным понятием».

Он напомнил о том, что в Грузии размещены «оккупационные» войска России, поэтому страна «обязана сохранять стабильность и защищать народ».

«Эти реалии Брюссель игнорирует», – подчеркнул он.

Ранее Париж, Лондон и Берлин отреклись от требований к Грузии открыть второй фронт против России.