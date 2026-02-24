  • Новость часаНад Крымом и Курской областью уничтожены девять БПЛА
    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева
    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино
    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    24 февраля 2026, 20:07 • Новости дня

    Суд в Ростове приговорил россиянку к 18 годам за слежку за военными по заданию Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южный окружной военный суд вынес приговор по делу Анастасии Доновой, признанной виновной в шпионаже и подготовке диверсии по заданию украинской разведки.

    Донова получила 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей, передает ТАСС. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Следствие установило, что 19 ноября 2024 года Донова вместе со знакомой прибыли в Ростов-на-Дону для выполнения заданий, направленных против безопасности России. Им было поручено вести скрытое наблюдение за представителями командного состава Вооруженных сил России и должностным лицом ЛНР. Женщины собирали сведения о местах жительства, членах семей, автомобилях и маршрутах передвижения офицеров.

    В конце 2024 – начале 2025 года Донова и ее напарница определили места проживания объектов наблюдения, а затем организовали визуальное, фото- и видеонаблюдение. Кроме того, с 2 по 31 января 2025 года они получили новое задание: изготовить взрывное устройство. Донова приобрела необходимые предметы и химические вещества для его создания.

    «В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», – сообщили в суде.

    Ранее жителю Улан-Удэ назначили 20 лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей за перевод средств на поддержку Украины и попытку вступления в военизированную организацию.

    На прошлой неделе жителя Мурманской области осудили на 12 лет за госизмену.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    24 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    СВР: Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную боеголовку от французской ракеты

    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ EMMANUEL DUNAND/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий для создания ядерного оружия, сообщается на сайте СВР.

    «По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

    В качестве одного из вариантов обсуждается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

    По данным СВР, западные страны стремятся, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной разработки, а не поставки со стороны. Представители разведки отмечают, что британцы и французы осознают незаконность подобных действий, которые нарушают международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия.

    СВР отмечает, что Берлин отказался участвовать в этих инициативах, а в военных и дипломатических кругах Британии и Франции есть немало людей, осознающих опасность подобных действий. По оценке российской разведки, западные элиты надеются укрепить позиции Украины в переговорах, предоставив ей ядерное или «грязное» оружие.

    Владимир Зеленский в феврале прошлого года заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие в качестве компенсации за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к обладанию ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    24 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей»

    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса, применив грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC использовал резкое выражение, чтобы отвергнуть возможность вывода подразделений ВСУ из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Просто вывести ВСУ из Донбасса – это, между нами, чушь собачья», – заявил Зеленский.

    Он подчеркнул, что не рассматривает такой сценарий как вариант урегулирования конфликта. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание на то, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является ключевым условием российской стороны для мирного урегулирования.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.

    Владимир Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    24 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве

    Эксперт Кнутов: Взрыв у Савеловского вокзала направлен против российского общества

    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские колл-центры, которые шантажируют россиян, должны стать законной военной целью ВС России. С таким предложением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя взрыв возле машины ДПС в Москве. По мнению аналитика, почерк нынешней диверсии и прошлый опыт указывают на возможную причастность к инциденту украинских спецслужб.

    «Диверсии против силовиков происходят все чаще. Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он допускает, что устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки. По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

    Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения колл-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – заключил эксперт.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Изначально в МВД заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.

    «Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», – информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

    В результате один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что личность устроившего взрыв на Савеловском вокзале установлена. Сообщается, что он гражданин России и якобы действовал по указке украинских спецслужб. Официально эта информация пока не подтверждалась.

    Кроме того, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние. 

    «В ноябре 2025-го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

    23 февраля 2026, 22:44 • Новости дня
    Медведев напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз
    Медведев напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев высказался о запрете на въезд российских военных в Шенгенскую зону, указав на исторические примеры таких визитов без виз.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможности введения запрета на въезд российских военнослужащих в Шенгенскую зону, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что «они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году». По его словам, работа Каллас по запрету въезда для бывших российских военнослужащих не является серьезной потерей для российских бойцов.

    Медведев также поздравил с Днем защитника Отечества. Ранее Каллас заявила, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих не могли въехать в Шенгенскую зону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система гражданской противовоздушной обороны в Курской области ликвидировала свыше 1,5 тыс. вражеских беспилотников с декабря 2025 года.

    Дмитрий Медведев подчеркнул важность сохранения жизни военнослужащих и отметил значимость цены победы для страны. Россия стала мировым лидером в сфере беспилотной авиации благодаря развитию отрасли во время спецоперации на Украине.

    24 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне

    Долгов посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне

    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский после обвинений в адрес России в якобы начале третьей мировой войны должен сдаться, заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

    «Сдаться ему посоветую, сдаться нам. Приехать в кандалах, в наручниках в Москву. Это оптимальный вариант для него. Чем раньше, тем лучше. И для Украины хорошо, и будет для народа Украины», – сказал Долгов, передает «Газета.Ru».

    Он подчеркнул, что именно киевский режим и поддерживающие его европейские страны подталкивают мир к глобальному конфликту. По мнению дипломата, Россия, напротив, стремится предотвратить новую мировую войну.

    Дипломат считает, что главной угрозой международной безопасности является киевский режим, который получает вооружение от стран Запада, в первую очередь от Европы. По мнению Долгова, именно эти государства разжигают войну.

    В заключение Долгов отметил, что Россия отвечает Украине и Европе на поле боя в зоне спецоперации, при этом не отказываясь от возможности дипломатии для урегулирования конфликта.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    24 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57 у России

    NDTV: Индия может купить у России до 40 истребителей Су-57

    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57 у России
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индия рассматривает возможность приобретения у России до 40 истребителей пятого поколения Су-57 для укрепления своих военно-воздушных сил, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

    По данным NDTV, этот шаг связан с необходимостью повысить уровень безопасности страны в условиях возрастающих региональных угроз и модернизировать парк боевой авиации, передает ТАСС.

    Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, уже подтвердившим свою эффективность в реальных боях, в том числе при преодолении западных систем ПВО. Самолет может применяться для нанесения ударов по различным целям с помощью современных управляемых боеприпасов высокой точности. Су-57 обладает малой заметностью для радаров противника.

    Ранее Индия согласовала покупку 114 французских истребителей.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России.

    24 февраля 2026, 01:05 • Новости дня
    В Москве на площади Савеловского вокзала неизвестный подорвал машину ГИБДД
    В Москве на площади Савеловского вокзала неизвестный подорвал машину ГИБДД
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции. Один сотрудники полиции погиб, еще один пострадал.

    По данным полиции, около 00:05 часов к патрульным, находящимся в служебном автомобиле, на площади Савеловского вокзала подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.

    «По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

    Уточняется, что взорванный автомобиль принадлежал Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы.

    Позднее стало РИА Новости сообщили о еще одном пострадавшем.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля на железнодорожном переезде во Фрязино взорвалось неизвестное устройство, прикрепленное к автомобилю. Водитель получил осколочные ранения.

    23 февраля 2026, 22:16 • Новости дня
    Украинцы массово искали поздравления с 23 февраля в интернете

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные Google Trends показали, что жители Украины активно интересовались поздравлениями к 23 февраля, несмотря на официальную отмену праздника.

    Как сообщает ТАСС, в поисковой системе Google на Украине 23 февраля зафиксировано резкое увеличение числа запросов, связанных с Днем защитника Отечества. В числе популярных запросов оказались «с 23 февраля», «23 февраля праздник» и «открытки с 23 февраля».

    Наиболее высокий интерес к этим темам отмечен в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а наименьший интерес – на западе страны.

    Несмотря на то что празднование Дня защитника Отечества официально отменено на Украине с 2014 года, соответствующие запросы продолжают доминировать в интернете в этот день.

    Министерство обороны Украины напомнило в своем телеграм-канале, что теперь День защитников отмечается в стране 1 октября, добавив: «Не нужно поздравлять».

    В последние годы украинцы продолжают искать в интернете поздравления и открытки к прежним датам, совпадавшим с российскими государственными праздниками, в том числе ко Дню Победы 9 мая и к Рождеству 7 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни жителей Эстонии вынуждены проводить по семь-девять часов в очередях на российско-эстонской границе, чтобы попасть в Россию к празднованию Дня защитника Отечества.

    24 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента

    Путин: Противник осознает последствия применения ядерного компонента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении ВСУ ядерного компонента, Путин отметил, что противник не гнушается никакими средствами, однако понимает, к чему может привести применение подобных технологий, передает ТАСС.

    «Понимают, наверное, чем это может закончиться», – сказал он.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением.

    24 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    Степашин: Акунин и Быков вряд ли вернутся в Россию

    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов в России) вряд ли смогут вернуться в Россию, считает экс-премьер Сергей Степашин.

    «Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные – а чего не приехать?» – сказал он, передает ТАСС.

    Степашин также привел в пример актрису Чулпан Хаматову, выразив недоумение по поводу ее отъезда. По его словам, президент России Владимир Путин оказывал ей поддержку, а ее поступок он назвал некрасивым. Экс-премьер добавил, что не понимает, зачем актрисе было уезжать, ведь она могла продолжать работать в театре.

    В октябре суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

    В июле Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Позже суд увеличил срок наказания на один год.

    23 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    МИД: Россия решительно призывает США освободить Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Россия решительно призывает США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, выступает за уважение суверенитета страны, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН.

    По словам Любинского, Россия неизменно выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий, передает РИА «Новости».

    В то же время Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета, заявил Любинский.

    Он также отметил, что Венесуэле должны гарантировано предоставить право самостоятельно определять свою судьбу.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США по захвату Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.

    24 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Ветеран ФСБ назвал взрыв возле машины ДПС в Москве украинской диверсией
    Ветеран ФСБ назвал взрыв возле машины ДПС в Москве украинской диверсией
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Исполнителя взрыва у Савеловского вокзала, жертвой которого стал сотрудник ДПС, могли использовать «втемную». Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ Алексей Филатов. Он также связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    «Взрыв возле машины ДПС у Савеловского вокзала в Москве, на мой взгляд, – это целенаправленная диверсия против силовых структур России. Сложно поверить в то, что инцидент именно в четвертую годовщину СВО – это случайность или совпадение», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    По его мнению, злоумышленник – не профессиональный агент, заказчики могли его использовать «втемную». «Возможно, человека попросили передать информацию или какую вещь сотрудникам полиции, а когда он приблизился к ним, взрывное устройство привели в действие. Такие случаи известны», – рассуждает Филатов. Он также не исключает, что речь может идти о смертнике.

    Как бы то ни было, произошедшее – уже второй случай подрыва полицейского патруля в столице за последнее время. Он напомнил, что 24 декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС.

    По одной из версий, злоумышленник действовал под влиянием мошенников. Его, вероятно, обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг». По мнению ветерана ФСБ, представители силовых структур – в фокусе внимания украинских спецслужб. «Для противника все, кто обеспечивает правопорядок, – потенциальная цель диверсии и теракта. Различие в проведении операций против полицейских или, скажем, генерала ГРУ состоит лишь в том, что во втором случае необходима более длительная и тщательная подготовка», – пояснил спикер.

    По его мнению, если будет найден украинский след, цель противника предельно ясна: «Дестабилизировать обстановку, посеять в россиянах страх и неуверенность, а также создать условия, при которых люди отказывались бы служить в органах». Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц.

    «Фокус атак смещается. Удар по ДПС и полиции, по их машинам и отделам – это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать «уязвимость» государства. При этом именно рядовые инспекторы, выходящие на смену, оказываются первыми в зоне риска. Удары по сотрудникам МВД, Росгвардии, рассматриваются противником и как попытка ослабить российские силовые структуры и отвлечь ресурсы с фронта на внутреннюю безопасность», – считает он.

    На этом фоне необходимо предпринять ряд мер, подчеркнул Филатов. «С сотрудниками полиции необходимо проводить дополнительные работы, повышать бдительность, предупреждать о вероятности такого рода сценариев. Кроме того, важно работать с населением, которое может стать жертвой мошенников и под их влиянием пойти на противоправные действия», – заключил ветеран ФСБ.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза.

    В результате его действий один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

    23 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Россия призвала США отказаться от ударов по мирным ядерным объектам Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский выступил с предупреждением о недопустимости военных ударов по мирным ядерным объектам Ирана и призвал к дипломатии.

    Россия обратилась к США и их союзникам с призывом отказаться от планов атаковать мирные ядерные объекты Ирана, передает ТАСС. Заместитель главы МИД Дмитрий Любинский заявил об этом на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

    «Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана», – подчеркнул Любинский в ходе своего выступления.

    Он также настоятельно рекомендовал Вашингтону предоставить твердые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации.

    Любинский добавил, что Россия готова оказать необходимую помощь для возобновления дипломатических усилий по иранской ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Россия договорились о поставке 500 установок «Верба» и 2 500 ракет «9М336» на сумму 500 млн евро.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что между США и Ираном пройдут переговоры.

    Новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии получения Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    24 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Захарова предупредила о риске столкновения ядерных держав

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и его потенциально тяжелейших последствиях.

    Она прокомментировала сообщения о планах Британии и Франции помочь Киеву в получении ядерного оружия.

    «В контексте антироссийских высказываний и действий руководства ряда европейских стран, продолжающих подстегивать спровоцированную Западом конфронтацию в привязке к украинскому кризису, мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

    Ранее МИД России пообещал жесткий отпор за передачу Украине ядерного оружия.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

