Ветераны СВО в «Сенеже» представили проекты для адаптации военнослужащих

Tекст: Елизавета Шишкова

Пятидневный семинар «Поколение чести» для ветеранов и участников специальной военной операции прошел в Мастерской управления «Сенеж», президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторами выступили Роспатриотцентр Росмолодежи, Мастерская управления «Сенеж» и Комитет семей и воинов Отечества. В этом году программа объединила 118 участников из 15 регионов России, включая Москву, Петербург, республики Мордовия, Башкортостан, Кабардино-Балкарию, Татарстан, а также Луганскую народную республику, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Основной акцент семинара был сделан на разработке проектов по социальной интеграции и поддержке военнослужащих и их семей. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заявил: «В наши дни именно участники и ветераны специальной военной операции формируют запрос на будущее. Их понимание долга, чести, любви к Родине задают вектор развития для следующих поколений».

В рамках программы проводились лекции и мастер-классы по адаптивному спорту, информационной безопасности, управлению беспилотниками, а также встречи с руководителями патриотических и культурных проектов. Генеральный директор Президентской платформы Андрей Бетин отметил, что задача организаторов – дать защитникам Отечества инструменты для самореализации в общественно значимых проектах.

Участники представили инициативы по десяти направлениям – от создания сети кадетских корпусов и цифровой платформы «Я вернулся» до комплексных программ патриотического воспитания. Презентация проектов состоялась 23 февраля, в День защитника Отечества, а экспертами выступили представители государственных структур и корпораций.

Выпускники первого потока программы поделились успешным опытом реализации собственных инициатив. Камиль Ижболдин рассказал о «Школе адаптивного спорта», объединившей более 1 000 участников из разных регионов. В программу входят тренировки по шести видам адаптивного спорта и патриотические семинары.

Семинар также посетил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он обсудил с участниками вопросы профессионального роста, популяризации спорта, патриотизма и адаптации ветеранов СВО.

Руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова подчеркнула, что участие ветеранов в образовательных проектах обеспечивает преемственность поколений и формирует у молодежи ответственное отношение к служению Отечеству.