Путин поручил усилить защиту объектов инфраструктуры от терактов

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин заявил о необходимости усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания граждан, передает ТАСС.

Ранее он сообщил, что в 2025 году количество преступлений террористической направленности в стране увеличилось, а основная часть из них связана с действиями украинских спецслужб.

«При этом значительно возросло количество атак на российские инфраструктурные объекты, социальные и административные учреждения, жилые здания с использованием ракетных вооружений и беспилотных аппаратов разного типа», – пояснил он.

Путин отметил: «Для более оперативного и эффективного реагирования на подобные угрозы следует реализовать комплекс мер дополнительных мероприятий, в том числе усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты».

Он добавил, что выполнение этих задач должно происходить под координацией Национального антитеррористического комитета.

Путин заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

Также президент России сообщил о наличии информации о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.