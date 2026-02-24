Путин заявил о попытках сорвать мирные усилия по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ, что противники России делают все возможное, чтобы разрушить достигнутое на переговорном треке по Украине, передает ТАСС.

«Не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс, [свернуть] с попытки урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», – сказал глава государства.

Путин также отметил, что намерен обсудить этот вопрос в закрытом режиме.

Ранее Путин заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

При этом вопросы о дате и месте следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине остаются открытыми. Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.