Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море

Президент России Владимир Путин заявил о потенциальной угрозе для газопроводов, проходящих по дну Черного моря, передает ТАСС.

Путин, выступая на коллегии ФСБ, отметил: «Сейчас вот информация наша оперативная идет в СМИ. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут».

Ранее президент заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и вместо этого активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

Еще в октябре 2022 года российские власти сообщали о предотвращенной попытке подрыва «Турецкого потока» на российской территории. По данным Кремля, были задержаны диверсанты, которые готовили взрыв экспортного газопровода.

11–13 января 2025 года Минобороны РФ заявило о попытке атаки девятью беспилотниками по газотранспортной инфраструктуре в районе Гай-Кодзора (Краснодарский край), обслуживающей поставки по направлению TurkStream. Все БПЛА были сбиты, а обломки вызвали лишь незначительные повреждения здания и оборудования газоизмерительной станции, без остановки транзита. Москва назвала инцидент «актом энергетического терроризма» и заявила, что проинформировала Анкару.



