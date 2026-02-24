Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале

Ветеран ФСБ назвал взрыв возле машины ДПС в Москве украинской диверсией

Tекст: Анастасия Куликова

«Взрыв возле машины ДПС у Савеловского вокзала в Москве, на мой взгляд, – это целенаправленная диверсия против силовых структур России. Сложно поверить в то, что инцидент именно в четвертую годовщину СВО – это случайность или совпадение», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

По его мнению, злоумышленник – не профессиональный агент, заказчики могли его использовать «втемную». «Возможно, человека попросили передать информацию или какую вещь сотрудникам полиции, а когда он приблизился к ним, взрывное устройство привели в действие. Такие случаи известны», – рассуждает Филатов. Он также не исключает, что речь может идти о смертнике.

Как бы то ни было, произошедшее – уже второй случай подрыва полицейского патруля в столице за последнее время. Он напомнил, что 24 декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС.

По одной из версий, злоумышленник действовал под влиянием мошенников. Его, вероятно, обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг». По мнению ветерана ФСБ, представители силовых структур – в фокусе внимания украинских спецслужб. «Для противника все, кто обеспечивает правопорядок, – потенциальная цель диверсии и теракта. Различие в проведении операций против полицейских или, скажем, генерала ГРУ состоит лишь в том, что во втором случае необходима более длительная и тщательная подготовка», – пояснил спикер.

По его мнению, если будет найден украинский след, цель противника предельно ясна: «Дестабилизировать обстановку, посеять в россиянах страх и неуверенность, а также создать условия, при которых люди отказывались бы служить в органах». Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц.

«Фокус атак смещается. Удар по ДПС и полиции, по их машинам и отделам – это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать «уязвимость» государства. При этом именно рядовые инспекторы, выходящие на смену, оказываются первыми в зоне риска. Удары по сотрудникам МВД, Росгвардии, рассматриваются противником и как попытка ослабить российские силовые структуры и отвлечь ресурсы с фронта на внутреннюю безопасность», – считает он.

На этом фоне необходимо предпринять ряд мер, подчеркнул Филатов. «С сотрудниками полиции необходимо проводить дополнительные работы, повышать бдительность, предупреждать о вероятности такого рода сценариев. Кроме того, важно работать с населением, которое может стать жертвой мошенников и под их влиянием пойти на противоправные действия», – заключил ветеран ФСБ.

Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза.

В результате его действий один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).