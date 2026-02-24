Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что враги не смогли достичь стратегического поражения России на поле боя, передает ТАСС. По его словам, противник избрал тактику террора, пытаясь воздействовать на страну через атаки на граждан и инфраструктуру.

«Не удалось нанести стратегическое России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей», – отметил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил, что исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли использовать «втемную», и связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявит обвинение в совершении теракта четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Алексеева выступают украинские спецслужбы, при этом отмечен британский след.