Эксперт: Изотопный портрет выдаст британскую или французскую ядерную боеголовку на Украине

Эксперт Анпилогов: За передачу Киеву ядерной бомбы ООН введет санкции против Британии и Франции

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Украинская промышленность не способна создать собственное ядерное оружие. Для этого Киеву потребовалось бы построить заводы по обогащению урана либо производство по извлечению плутония из отработавшего ядерного топлива», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

По его словам, любые предприятия, связанные с делящимися материалами, оставляют четко вычисляемый изотопный след. «Радиоактивность трудно скрыть, она демаскирует любое производство. Поэтому о попытке Украины создать, например, плутониевую бомбу – первую ступень к термоядерному оружию – Россия узнала бы еще на начальных этапах», – отметил он.

Если бы такие процессы действительно запустили, производственные мощности мгновенно стали бы приоритетной целью для российской авиации. «Кроме того, против Украины были бы введены жесткие санкции со стороны огромного числа стран, в первую очередь – членов Совбеза ООН. Так что вряд ли Киев довел бы свой проект до успешного финала», – детализировал собеседник.

Планы Лондона и Парижа передать Киеву готовый боеприпас эксперт тоже считает лишенными логики. «Радиоактивная компонента французских и британских ядерных боеголовок обладает своим изотопным портретом. По нему можно определить время создания оружия. Британия и Франция формировали свои арсеналы в 70-е годы прошлого века. Поэтому им не удастся выдать поставку за украинское «вундерваффе», – указал спикер.

Помимо технических проблем, такая политика Парижа и Лондона похоронила бы саму концепцию нераспространения ядерного оружия. «Это стало бы прямым нарушением ДНЯО – одного из последних базисов мировой архитектуры безопасности. И неизбежно вызвало бы волну ответных действий со стороны мирового сообщества: США, Китая, Индии, России, стран Глобального Юга», – подчеркнул эксперт.

Противодействовать в ООН постоянным членам Совбеза было бы крайне трудно. «Поэтому государства вводили бы односторонние санкции против Британии и Франции. В целом это нанесло бы сильнейший удар по отношениям Парижа и Лондона с Вашингтоном, Пекином, Дели, Москвой и другими ключевыми акторами. Не уверен, что французская и британская стороны готовы идти на такие риски ради Украины. Но исключать ничего нельзя», – резюмировал аналитик.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средств его доставки. «Речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», – говорится в сообщении.

По информации СВР, британские и французские элиты считают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой. «Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре», – отметили в разведывательном ведомстве.

«Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения. «Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул он.

В этой связи Совет Федерации обратился к Совбезу ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия с предложением провести расследование информации о намерении Британии и Франции поставить на Украину ядерное оружие.

В Госдуме рассматривают подготовку обращения к парламентам Франции и Британии для расследования возможной передачи ядерного оружия Киеву, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Стоит напомнить, что в июле 2021 года глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что отказ Киева от ядерного оружия был ошибкой. По его словам, Украине не следовало подписывать «ничего не значащий» Будапештский меморандум. «Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание», – сказал тогда парламентарий.

В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «некоторые страны должны чувствовать ответственность» за подписание Будапештского меморандума.

В октябре 2022 года в Минобороны России заявляли, что располагают информацией о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса.

Позже, в октябре 2024 года, Зеленский на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета рассказал, как в общении с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обосновывал необходимость вступления Украины в НАТО, фактически шантажируя ядерными амбициями Киева.

Вскоре в немецких СМИ появились слова неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений, о том, что Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель и использовать его против российской армии. «У нас есть материал, у нас есть знания», – уверял он.

А в ноябре 2025 года посол в Британии и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил разместить на Украине, чтобы сформировать «безопасное и защищенное государство»: «Такие гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», – отмечал он.