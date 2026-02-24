  • Новость часаПутин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»
    СК установил личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала
    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57
    Патриоты под прицелом. России предстоит защитить победу в СВО
    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    24 февраля 2026, 16:28 • Новости дня

    Володин назвал преступлением планы передачи Киеву ядерного оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает планы Лондона и Парижа по передаче Украине ядерного оружия уголовным преступлением и нарушением международных соглашений.

    Планы Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия нарушают международное право и все существующие договоры о нераспространении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости». В эфире телеканала «Россия 24» спикер назвал такие действия уголовным преступлением.

    «Это нарушение международного права, это нарушение всех договорных отношений о нераспространении ядерного оружия, это уголовное преступление», – сказал Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать Киеву малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. Совет Федерации ожидает публичной реакции парламентов Британии и Франции на данные сообщения. Зампред СБ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим поставлять ядерное оружие Киеву.

    24 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    СВР: Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную боеголовку от французской ракеты

    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ EMMANUEL DUNAND/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий для создания ядерного оружия, сообщается на сайте СВР.

    «По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

    В качестве одного из вариантов обсуждается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

    По данным СВР, западные страны стремятся, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной разработки, а не поставки со стороны. Представители разведки отмечают, что британцы и французы осознают незаконность подобных действий, которые нарушают международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия.

    СВР отмечает, что Берлин отказался участвовать в этих инициативах, а в военных и дипломатических кругах Британии и Франции есть немало людей, осознающих опасность подобных действий. По оценке российской разведки, западные элиты надеются укрепить позиции Украины в переговорах, предоставив ей ядерное или «грязное» оружие.

    Владимир Зеленский в феврале прошлого года заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие в качестве компенсации за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к обладанию ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

    Комментарии (32)
    22 февраля 2026, 03:45 • Новости дня
    Макрон написал Трампу письмо с просьбой снять санкции с французов
    Макрон написал Трампу письмо с просьбой снять санкции с французов
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой отменить санкции США против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом (ЕС) и Международным уголовным судом (МУС).

    Макрон обратился к Трампу с просьбой снять санкции США с бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона и судьи Международного уголовного суда Николя Гийу, сообщают «Вести» со ссылкой на швейцарскую La Tribune Dimanche.

    «Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона», – приводит издание выдержку из письма Макрона.

    Французский лидер также подверг критике решение США, заявив, что такие меры подрывают принцип независимости правосудия и мандат Международного уголовного суда.

    Бретон попал под санкции Вашингтона из-за обвинений в попытках цензурировать американских граждан с помощью «закона ЕС о цифровых услугах», который усилил контроль над интернет-платформами.

    Санкции против Гийу были введены после выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру. Макрон обвинил США в запугивании Европы. Политолог Ткаченко объяснил слова Трампа о ненужности Макрона.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Париж наказал посла США во Франции
    Париж наказал посла США во Франции
    @ John Minchillo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатический конфликт разгорелся после того, как американский посол отказался явиться на вызов в МИД Франции, сославшись на личные обстоятельства.

    Американский посол в Париже Чарльз Кушнер не явился по вызову во французский МИД, передает ТАСС. В ответ на это глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро распорядился ограничить для него прямые контакты с членами правительства республики, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

    Официальный представитель МИД Франции заявил: «Американский посол не явился [на вызов в МИД Франции]. В связи с этим явным непониманием элементарных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр [Барро] потребовал, чтобы он больше не имел прямого доступа к членам французского правительства».

    На набережной Орсе отметили, что посол Кушнер по-прежнему может выполнять свои обязанности, в том числе явиться в МИД для проведения дипломатических переговоров и устранения раздражителей в отношениях между Францией и США. Агентство AFP уточняет, что на вызов в министерство вместо самого посла пришел один из сотрудников посольства, сославшись на личные обстоятельства Кушнера. Сейчас дипломат «отсутствует в городе», и его обязанности исполняет временный поверенный.

    Ранее посольство США во Франции опубликовало заявление Госдепартамента с призывом расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка. После этого Жан-Ноэль Барро заявил о намерении вызвать посла Кушнера в МИД, подчеркнув, что этот инцидент является внутренним делом Франции и не должен использоваться в политических целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо Дональду Трампу с просьбой отменить американские санкции против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом и Международным уголовным судом.

    Власти Испании определили укрепление связей с Пекином как приоритет в новой трехлетней внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона. В администрации президента США рассматривают возможность военного удара по Ирану 23 или 24 февраля.

    Комментарии (4)
    23 февраля 2026, 03:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    @ Nicolas Coupe/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирилл Дмитриев назвал появление в Лувре фотографии с в раме с изображением задержания члена британской королевской семьи принца Эндрю символом заката монархии в Британии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию портала Politics UK, разместившего фото из Лувра с изображением экс-принцем Эндрю в момент задержания, передает ТАСС. «Конец британской короны», – написал он на своей странице в соцсети Х.

    На полотне, выставленном активистами в парижском музее, бывший член королевской семьи изображен крупным планом на заднем сиденье автомобиля.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

    Правоохранители проверяют информацию о передаче конфиденциальных сведений американскому финансисту Джеффри Эпштейну в период работы принца спецпредставителем по торговле.

    Позже фигуранта отпустили без предъявления обвинений, однако следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать положение члена британской королевской семьи.

    Британские правоохранители планируют завершить обыски по делу о связях Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном к началу новой недели.

    Король Карл III разрешил сотрудникам дворца предоставить полиции доступ к документам бывшего принца. Биограф Эндрю Мортон предрек снижение влияния монархии из-за этого скандала.

    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 10:55 • Новости дня
    В Госдуме предложили ограничить режим самозанятых
    В Госдуме предложили ограничить режим самозанятых
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых и пересмотреть его параметры после завершения эксперимента в 2029 году.

    Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых, передает РИА «Новости».

    В письме, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову, говорится о необходимости пересмотреть параметры режима после завершения эксперимента в 2029 году.

    В обращении подчеркивается, что число самозанятых в стране достигло примерно 15 млн человек, а вопрос о будущем правовом статусе этой категории приобретает все большее значение. Депутат предлагает сократить применение режима, оставив его только для услуг, оказываемых физическим лицам, а также для деятельности по аренде жилой и коммерческой недвижимости.

    В письме отмечается, что упрощенный режим доказал свою востребованность благодаря легкости регистрации, отсутствию необходимости вести бухгалтерию и автоматизации налоговых выплат. Однако, по словам Нилова, практика выявила ряд проблем, среди которых – злоупотребления со стороны работодателей и отсутствие полноценной социальной защиты для самозанятых. В письме говорится: «Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам… а также деятельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду».

    Также есть предложение интегрировать самозанятых в систему социального и пенсионного страхования с установлением соразмерных взносов в Соцфонд России. Нилов считает, что к выработке новой концепции должны быть привлечены профсоюзы, объединения работодателей, представители цифровых платформ и эксперты из регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав предложил выдавать больничные листы самозанятым россиянам.

    Мошенники обманули самозанятых и фрилансеров через фальшивый созвон.

    Самозанятые стали платить коллекторам на 25% больше банковских должников.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 18:53 • Новости дня
    Захарова объяснила, зачем британским элитам нужен «след Кремля» в деле Эпштейна
    Захарова объяснила, зачем британским элитам нужен «след Кремля» в деле Эпштейна
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удаление журналов полетов Королевских ВВС для отслеживания перемещений частного самолета Джеффри Эпштейна, указав на попытки британских элит переложить внимание на Кремль.

    Захарова опубликовала в Telegram-канале фрагмент заметки The Times, где отмечалось, что журналы полетов Королевских ВВС, важные для расследования перемещений частного самолета Эпштейна, были удалены через три месяца, что создало серьезные пробелы в поиске жертв, переправленных в Британию.

    Захарова отметила: «Теперь понятно, как и зачем разыгрывали истории с «новичками» и бесконечными обвинениями Кремля во всех грехах? Принимая во внимание размах преступлений британских элит и их трансграничный характер, всегда нужен был ложный или, как любит говорить принц Гарри, «запасной» след».

    В 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, а следствие пришло к выводу о самоубийстве. В январе 2024 года заместитель генпрокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна – общий объем составил более 3,5 млн файлов.

    Ранее Мария Захарова обратила внимание на разницу в подходах США при конфискации российской дипсобственности и попытках получить доступ к ранчо финансиста Джеффри Эпштейна.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 00:10 • Новости дня
    Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить небоевые части на Украину

    Борис Джонсон призвал направить небоевые части на Украину

    Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить небоевые части на Украину
    @ Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си заявил, что Британия и ее союзники должны прямо сейчас отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.

    «Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы показать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины. Это политический вопрос. Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет», – заявил бывший премьер Британии Би-би-си.

    По его мнению, войска следует направлять в мирные регионы для выполнения нестроевых задач.

    «Если у нас есть план по размещению войск после войны, после того, как Путин снисходительно согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?» – добавил Джонсон.

    Он отметил, что Украина, если это вассальное государство России, не должна решать такие вопросы, если же нет, «то решать должны украинцы».

    Напомним, правительство Британии с союзниками по «коалиции желающих» работает над планом размещения сил для сохранения мира и стабильности на  Украине при условии заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер в январе вновь выразил намерение развернуть британские силы на территории Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что в случае отправки европейских «так называемых миротворцев» на Украину, они станут законной целью для российских вооруженных сил.

    Комментарии (11)
    24 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Федерации ожидает, что парламенты Британии и Франции публично отреагируют на сообщения о возможном обсуждении передачи ядерного оружия Киеву, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

    Совет Федерации ожидает, что парламентарии Британии и Франции, а также соответствующие международные институты выразят свою позицию по поводу возможного тайного сговора премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия Украине, передает ТАСС.

    Валентина Матвиенко подчеркнула, что парламентарии или призовут лидеров Британии и Франции к ответственности, либо разделят с ними ответственность за действия, которые противоречат международному праву. Она добавила: «Такие действия всерьез снижают уровень безопасности для британцев и французов, а также на континенте в целом».

    Матвиенко обратила внимание на то, что Совет Федерации уже направил соответствующее обращение к зарубежным коллегам и международным институтам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это намерение является вопиющим нарушением международного права.

    Члены Совфеда обратились к международным организациям с призывом проверить информацию о возможной передаче ядерного оружия на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим поставить ядерное оружие киевскому режиму.

    Комментарии (3)
    24 февраля 2026, 08:23 • Новости дня
    Володин: Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о миграционной политике
    Володин: Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о миграционной политике
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Законопроект о совершенствовании миграционной политики будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По словам Володина, Госдума в скором времени рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, передает РИА «Новости».

    Володин подчеркнул, что этот вопрос является ключевым в повестке дня. Документ уже направлен в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

    Он добавил, что ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, и уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым благам.

    По словам председателя Госдумы, предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за доходами мигрантов, легальностью их пребывания, а также снизить нагрузку на социальную инфраструктуру страны.

    Среди запланированных изменений – требование оплачивать налоговый фиксированный авансовый платеж не только за самого трудового мигранта, но и за членов его семьи, находящихся в России на его иждивении. Кроме того, срок пребывания трудового мигранта и его семьи будет напрямую зависеть от продолжительности его трудовых отношений.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает аннулировать вид на жительство для иностранцев, официально проработавших менее десяти месяцев в году.

    Кабмин внес проект о запрете выдачи трудовых патентов иностранцам с низким доходом.

    Согласно проекту закона, дети иностранных граждан, достигшие 18 лет, должны выехать из России в течение 30 дней при отсутствии других законных оснований для проживания.

    Комментарии (8)
    22 февраля 2026, 17:47 • Новости дня
    Менее половины французов поддержали поставки оружия на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласно исследованию Французского института общественного мнения (Ifop) для газеты Tribune, лишь 47% граждан Франции выступили за военную помощь Киеву, при этом 39% высказались против.

    Менее половины французов поддерживают поставки оружия на Украину, свидетельствуют результаты исследования Французского института общественного мнения (Ifop), передает РИА «Новости». Согласно данным опроса, впервые с 2022 года уровень поддержки этой инициативы опустился ниже 50% и составляет сейчас 47%. Против поставок вооружений выступает 39% респондентов, хотя сторонников военной поддержки Киева по-прежнему больше, чем противников.

    Исследование отмечает, что снижение поддержки поставок оружия за последний год составило лишь 3%, однако по сравнению с 2022 годом падение достигло 18%. Большинство французов – 58% – согласились со словами, что Россия представляет угрозу для Франции, и выступили за увеличение военного бюджета страны. Против повышения расходов на оборону высказались только 28% опрошенных.

    Аналитик Ifop Жером Фурке подчеркнул, что для французов, принявших участие в опросе, идея увеличения военных расходов – это способ заявить властям о необходимости пополнить собственные арсеналы, прежде чем помогать Украине.

    Вопрос о возможном размещении французских войск на Украине после завершения боевых действий расколол общественное мнение: 43% респондентов выступают против такой инициативы, а 40% – за. При этом 58% французов считают, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться Европой совместно с США, и лишь 17% готовы доверить этот вопрос лишь европейским странам.

    Кроме того, 53% опрошенных положительно оценили идею президента Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Россией, в то время как 31% выступили против нее. Исследование проводилось онлайн 18-19 февраля 2026 года среди 1000 совершеннолетних французов, однако данные о погрешности не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил на Украине в рамках европейского пакета военной помощи.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    Дмитриев вновь призвал премьера Британии Стармера уйти в отставку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вновь призвал премьера Британии Кира Стармера уйти в отставку.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер вновь подвергся критике со стороны главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сообщает ТАСС.

    Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) написал на английском языке: «Стармер должен уйти», прокомментировав новость телеканала GB News об обвинениях в адрес премьера. Согласно публикации, Стармера обвиняют в том, что будучи руководителем британской прокуратуры, он помогал педофилам избегать наказания, ограничиваясь предупреждениями.

    Дмитриев также заявил, что британская общественность заслуживает «большего, чем принц Эндрю и Стармер».

    Ранее Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом уйти в отставку.

    Он заявил, что Стармер не сможет избежать отставки после скандалов в его правительстве.

    Премьер-министр Кир Стармер отказался прислушаться к призывам уйти в отставку и пообещал продолжить борьбу на фоне кризиса в правительстве.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франции следует выйти из Евросоюза после высказываний депутата Европарламента Томаша Здеховского о возможных санкциях против Венгрии, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик прокомментировал публикацию евродепутата, в которой Здеховский заявил, что если Венгрия заблокирует новые антироссийские санкции, то Евросоюзу стоит заморозить финансовую поддержку Будапешта и приостановить избирательные права страны в союзе, передает «Прайм».

    «Он идеальное воплощение того, что такое ЕС: твой голос имеет значение только в том случае, если ты идешь в направлении того, чего хочет ЕС, в противном случае твой голос не имеет значения!» – заявил Филиппо. Он призвал к выходу Франции из Евросоюза.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о блокировке Венгрией 20-го пакета санкций ЕС.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 13:45 • Новости дня
    Володин: Планы передать Киеву ядерное оружие требуют немедленного реагирования

    Володин призвал запросить расследование по передаче Украине ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуме рассматривают подготовку обращения к парламентам Франции и Британии для расследования возможной передачи ядерного оружия Киеву, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

    Намерения Франции и Британии вооружить Киев ядерным оружием требуют незамедлительного реагирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

    Володин подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы в ближайшее время.

    Он отметил: «Сведения о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием и средством его доставки, требуют незамедлительного реагирования». Также Володин указал на необходимость парламентского расследования по данной теме.

    Володин предложил подготовить обращение к парламентам Франции и Британии с предложением провести парламентское расследование для выявления должностных лиц, причастных к нарушению международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, такие действия могут привести к ядерной войне и являются недопустимыми.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Совет Федерации потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением международных обязательств.

    Комментарии (2)
    24 февраля 2026, 11:29 • Новости дня
    Британия расширила антироссийские санкции на 297 новых позиций

    Британия добавила 240 компаний, семь человек и 50 судов в санкционный список

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Британии внесли в антироссийский санкционный список 240 компаний, семь физических лиц и 50 судов, говорится в документе правительства страны.

    Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него 297 новых позиций, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте правительства Британии.

    Среди новых ограничений – включение в санкционный список 240 российских компаний, семи физических лиц и 50 судов. Обновленный перечень опубликован на сайте британского Минфина, где подчеркивается, что изменения вступили в силу 24 февраля 2026 года.

    В список попали и российские банки. Как следует из документа, под ограничения попали «Фора-Банк», «Ак Барс банк», банк «Абсолют» и «Транскапиталбанк». Власти Британии также добавили, что продолжают оказывать давление на российский финансовый сектор в рамках санкционного режима.

    Таким образом, Британия усилила санкционное давление, расширив список затрагиваемых российских юрлиц, физлиц, а также банковских и транспортных структур. Новые меры направлены на дальнейшее ограничение экономических возможностей России в условиях спецоперации на Украине.

    Ранее глава обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, подозреваемых в связях с Россией.

    Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении нового пакета ограничений в отношении России.

    Франция и Британия заняли первое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Эксперт: Изотопный портрет выдаст британскую или французскую ядерную боеголовку на Украине

    Эксперт Анпилогов: За передачу Киеву ядерной бомбы ООН введет санкции против Британии и Франции

    Эксперт: Изотопный портрет выдаст британскую или французскую ядерную боеголовку на Украине
    @ Science Photo Library/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Париж и Лондон решатся передать Киеву свои ядерные боеголовки, выдать их за украинскую разработку не получится – изотопный след укажет на истинное происхождение оружия. Более того, такая политика обернется для Британии и Франции международной изоляцией и санкциями со стороны США, Китая, Индии, России и стран Глобального Юга. Об этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя сообщения СВР о планах Запада вооружить Киев ядерной бомбой.

    «Украинская промышленность не способна создать собственное ядерное оружие. Для этого Киеву потребовалось бы построить заводы по обогащению урана либо производство по извлечению плутония из отработавшего ядерного топлива», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, любые предприятия, связанные с делящимися материалами, оставляют четко вычисляемый изотопный след. «Радиоактивность трудно скрыть, она демаскирует любое производство. Поэтому о попытке Украины создать, например, плутониевую бомбу – первую ступень к термоядерному оружию – Россия узнала бы еще на начальных этапах», – отметил он.

    Если бы такие процессы действительно запустили, производственные мощности мгновенно стали бы приоритетной целью для российской авиации. «Кроме того, против Украины были бы введены жесткие санкции со стороны огромного числа стран, в первую очередь – членов Совбеза ООН. Так что вряд ли Киев довел бы свой проект до успешного финала», – детализировал собеседник.

    Планы Лондона и Парижа передать Киеву готовый боеприпас эксперт тоже считает лишенными логики. «Радиоактивная компонента французских и британских ядерных боеголовок обладает своим изотопным портретом. По нему можно определить время создания оружия. Британия и Франция формировали свои арсеналы в 70-е годы прошлого века. Поэтому им не удастся выдать поставку за украинское «вундерваффе», – указал спикер.

    Помимо технических проблем, такая политика Парижа и Лондона похоронила бы саму концепцию нераспространения ядерного оружия. «Это стало бы прямым нарушением ДНЯО – одного из последних базисов мировой архитектуры безопасности. И неизбежно вызвало бы волну ответных действий со стороны мирового сообщества: США, Китая, Индии, России, стран Глобального Юга», – подчеркнул эксперт.

    Противодействовать в ООН постоянным членам Совбеза было бы крайне трудно. «Поэтому государства вводили бы односторонние санкции против Британии и Франции. В целом это нанесло бы сильнейший удар по отношениям Парижа и Лондона с Вашингтоном, Пекином, Дели, Москвой и другими ключевыми акторами. Не уверен, что французская и британская стороны готовы идти на такие риски ради Украины. Но исключать ничего нельзя», – резюмировал аналитик.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средств его доставки. «Речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», – говорится в сообщении.

    По информации СВР, британские и французские элиты считают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой. «Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре», – отметили в разведывательном ведомстве.

    «Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», – говорится в сообщении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения. «Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул он.

    В этой связи Совет Федерации обратился к Совбезу ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия с предложением провести расследование информации о намерении Британии и Франции поставить на Украину ядерное оружие.

    В Госдуме рассматривают подготовку обращения к парламентам Франции и Британии для расследования возможной передачи ядерного оружия Киеву, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

    Стоит напомнить, что в июле 2021 года глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что отказ Киева от ядерного оружия был ошибкой. По его словам, Украине не следовало подписывать «ничего не значащий» Будапештский меморандум. «Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание», – сказал тогда парламентарий.

    В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «некоторые страны должны чувствовать ответственность» за подписание Будапештского меморандума.

    В октябре 2022 года в Минобороны России заявляли, что располагают информацией о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса.

    Позже, в октябре 2024 года, Зеленский на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета рассказал, как в общении с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обосновывал необходимость вступления Украины в НАТО, фактически шантажируя ядерными амбициями Киева.

    Вскоре в немецких СМИ появились слова неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений, о том, что Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель и использовать его против российской армии. «У нас есть материал, у нас есть знания», – уверял он.

    А в ноябре 2025 года посол в Британии и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил разместить на Украине, чтобы сформировать «безопасное и защищенное государство»: «Такие гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», – отмечал он.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова предупредила о риске столкновения ядерных держав
    MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34
    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне
    МВД рассказало о новых схемах мошенников против семей бойцов СВО
    Reddit оштрафован за утечку данных детей младше 13 лет
    «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию новейших автоматов АК-12К
    Умерла заслуженная артистка России Ирина Шевчук