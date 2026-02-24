  • Новость часаПутин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    24 февраля 2026, 15:42 • Новости дня

    Названа причина смерти актера Антонова

    Пневмония названа причиной смерти актера Антонова

    Названа причина смерти актера Антонова
    @ Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Причиной смерти российского актера Василия Антонова стала пневмония, сообщил друг артиста телеведущий Павел Кабанов.

    Кабанов рассказал, что Антонов был госпитализирован с пневмонией, и, по его мнению, причиной могла стать коронавирусная инфекция, с которой актер не справился, передает РИА «Новости».

    «Насколько мне известно, он попал в больницу с пневмонией. Скорее всего, это был Covid, с которым он не справился. Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне. Утром ей позвонили и сказали, что уже его нет. Мои друзья, которые с ним общались, помогали им (семье) деньгами на лечение», – сказал Кабанов.

    Российский актер, режиссер и сценарист Василий Антонов умер в возрасте 62 года. Антонов прославился благодаря роли в сериале «33 квадратных метра».

    24 февраля 2026, 09:54 • Новости дня
    Актрису Кулишенко избили в Петербурге

    Звезду сериала «Невский» Кулишенко избили двое мужчин в Петербурге

    Актрису Кулишенко избили в Петербурге
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известная по ролям в криминальных сериалах актриса Кристина Кулишенко попала в больницу после конфликта в петербургском питейном заведении, сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел вечером 23 февраля в одном из местных пабов, сообщает 78.ru.

    По данным издания, на девушку совершили нападение двое мужчин.

    Пострадавшую пришлось госпитализировать, однако сейчас врачи уже выписали ее из медицинского учреждения. Детали и причины произошедшего конфликта в настоящий момент выясняются.

    Кулишенко родилась в Ленинграде в 1989 году. Она известна зрителям по ролям в картине «Онегин», а также популярных сериалах «Морские дьяволы», «Невский» и «Первый отдел».

    Ранее актрису московского театра Et Cetera Анну Артамонову обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью после потасовки на парковке.

    23 февраля 2026, 18:39 • Новости дня
    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян

    Глава IPC Парсонс: Решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят

    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян
    @ IMAGO/Marc John/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Международный паралимпийский комите (IPC) не пересмотрит решение о допуске российских спортсменов к Играм с национальной символикой, несмотря на угрозы бойкота, заявил президент организации Эндрю Парсонс.

    Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх с национальной символикой не будет отменено ни советом директоров, ни им лично, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало на пресс-конференции, на которой Парсонс отметил, что организация придерживается принципа всеобщего участия и разнообразия.

    Министерство иностранных дел и министерство молодежи и спорта Украины ранее выпустили совместное заявление о намерении бойкотировать Паралимпиаду, если решение о допуске россиян и белорусов не будет пересмотрено. Позже аналогичное решение озвучил и Паралимпийский комитет Чехии, заявив, что их команда пропустит церемонию открытия в Италии.

    Парсонс подчеркнул, что IPC призывает представителей всех стран к участию в Играх, однако уважает решение тех, кто выбрал бойкот. Он выразил желание донести до украинской стороны послание о важности инклюзивности и разнообразия на Паралимпиаде.

    В сентябре 2023 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Российские спортсмены смогут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна на предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, fмериканский спецпосланник Паоло Замполли выступил за возвращение флага и гимна России на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России.

    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    24 февраля 2026, 01:56 • Новости дня
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Преступник, совершивший подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве погиб на месте, показали камеры видеонаблюдения.

    Человек, приведший в действие взрывное устройство на Савеловской площади возле полицейской машины, погиб при взрыве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент.

    По уточненным данным, ранения получили двое полицейских, один погиб.

    По данным ТАСС, кузов  автомобиля выгнуло изнутри.

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («незаконный оборот взрывных устройств»).

    Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. По данным Следственного комитета, для расследования преступления будет назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб полицейский, еще один сотрудник ДПС пострадал.



    24 февраля 2026, 06:18 • Новости дня
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективная российская боевая машина «Объект 195» – танк Т-95 с мощным вооружением могла значительно обогнать зарубежных конкурентов по тактико-техническим характеристикам, заявил обозреватель американского портала 19fortyfive Стив Балестриери.

    Автор в материале для 19fortyfive выразил мнение, что эта техника стала бы «настоящим монстром», пишет «Лента.ру».

    Машину создавали с учетом возможности установки массивного 152-миллиметрового гладкоствольного орудия, которое могло запускать управляемые ракеты. Такой танк обещал «непревзойденную огневую мощь».

    Концепция боевой машины, отмененная к концу 2010-х годов, предусматривала размещение пушки в необитаемой башне. Конструкторы планировали изолировать экипаж, а также применить модульную композитную броню и революционную активную защиту «Дрозд-2».

    Эксперт отметил, что новейший Т-14 «Армата» получил некоторые элементы от «Объекта 195». Предшественник, по словам автора, остался лучшим российским танком, который так никогда и не был создан.

    Газета ВЗГЛЯД писала об известных характеристиках Т-95. Официально были представлены только три прототипа. Серийное производство так и не началось.

    23 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России

    Каллас в «список уступок» от России потребовала полный вывод войск

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, среди которых выделяется «полный вывод войск» со всех якобы оккупированных территорий.

    Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявила, что передала странам ЕС документ со «списком уступок», которых Евросоюз требует от России, передает ТАСС.

    По словам Каллас, на первом месте среди этих требований стоит вывод российских войск с территорий, которые, по ее словам, Россия «оккупировала», включая Молдавию и Грузию.

    Обязательства по выводу российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Эти договоренности были частью соглашения, по которому Россия согласилась на определенные уступки в обмен на ратификацию странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающего ограничения на перемещение российских войск по собственной территории.

    Однако уже в 2001 году страны НАТО приостановили процесс ратификации договора и не реализовали его полностью. Россия долгое время выполняла свои обязательства, завершив вывод баз из Грузии к началу 2008 года. Через полгода после этого Грузия при поддержке НАТО напала на Южную Осетию, что привело к военной операции России и признанию независимости Южной Осетии и Абхазии.

    Ранее Кая Каллас призвала министров Евросоюза требовать сокращения армии России.

    Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включая сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    24 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    СВР: Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную боеголовку от французской ракеты

    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ EMMANUEL DUNAND/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий для создания ядерного оружия, сообщается на сайте СВР.

    «По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

    В качестве одного из вариантов обсуждается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

    По данным СВР, западные страны стремятся, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной разработки, а не поставки со стороны. Представители разведки отмечают, что британцы и французы осознают незаконность подобных действий, которые нарушают международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия.

    СВР отмечает, что Берлин отказался участвовать в этих инициативах, а в военных и дипломатических кругах Британии и Франции есть немало людей, осознающих опасность подобных действий. По оценке российской разведки, западные элиты надеются укрепить позиции Украины в переговорах, предоставив ей ядерное или «грязное» оружие.

    Владимир Зеленский в феврале прошлого года заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие в качестве компенсации за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к обладанию ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

    24 февраля 2026, 10:22 • Новости дня
    СК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве

    СК заявил о самоподрыве преступника возле машины ДПС в Москве

    СК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самоподрыв преступника стал причиной взрыва автомобиля ДПС в столице, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    К трем сотрудникам ДПС на площади Савеловского вокзала Москвы подошел мужчина и произвел самоподрыв, пояснила Петренко. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

    В результате преступления скончались один сотрудник ДПС и сам злоумышленник, еще двое сотрудников полиции получили ранения, их госпитализировали.

    Осмотрено место происшествия, назначены судмедэкспертизы, включая генетическую, медицинскую и взрывотехническую.

    Устанавливается личность подозреваемого и другие возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер.

    К расследованию подключили самых опытных криминалистов Центрального аппарата ведомства.

    Между тем патрульную машину, поврежденную взрывом, эвакуировали, передает РИА «Новости». Оцепление также снято, но на месте дежурят две полицейские машины.

    МВД сообщало, что при подрыве погиб старший инспектор ДПС Денис Братущенко.

    Напомним, на площади Савеловского вокзала возле автомобиля Гоавтоинспекции прогремел взрыв, погиб один сотрудник полиции, еще один пострадал. Подозреваемый погиб на месте.

    23 февраля 2026, 18:37 • Новости дня
    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ

    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки с генераторами для ТЦК и СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК, СБУ и других «освобожденных от мобилизации» лиц в Сумах вызвала возмущение из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовики сообщили, что в Сумах разгорелся скандал, связанный с вечеринкой для сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК), Службы безопасности Украины (СБУ), администрации и нацгвардии, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, вечеринка вызвала недовольство у местных жителей из-за того, что для «развлечения элиты города» были использованы резервные мощности: генераторы и другое оборудование. Он отметил, что для обеспечения безопасности мероприятия были предприняты беспрецедентные меры.

    По его словам, сотрудники ТЦК не проверяли документы у участников вечеринки, что дало возможность присутствовать на мероприятии так называемым «блатным уклонистам».

    Также собеседник агентства рассказал, что в других регионах Украины, в частности в Виннице и Одессе, местные жители пытались отбить мужчин от представителей ТЦК, а в Тернополе сотрудники этого ведомства начали действовать в гражданской одежде, чтобы ловить людей.

    Ранее одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице.

    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне.

    23 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о «Дружбе»

    Сийярто: Глава МИД Люксембурга поставил под сомнение заявления Киева о «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель невольно поставил в неловкое положение украинского коллегу Андрея Сибигу вопросом о состоянии нефтепровода, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель невольно уличил во лжи главу МИД Украины Андрея Сибигу, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского министра, это произошло во время обсуждения состояния нефтепровода «Дружба». Сийярто убежден, что Киев намеренно лжет о неисправности трубопровода.

    «Люксембургский коллега с благими намерениями, думая, что помогает украинцам, спросил главу украинского МИД, могут ли венгерские и словацкие эксперты приехать и выяснить, действительно ли трубопровод пригоден или нет для транспортировки нефти», – рассказал Сийярто. Он отметил, что этот вопрос привел украинскую сторону в огромное замешательство, поскольку они не были к нему готовы.

    По словам венгерского министра, вместо четкого согласия Сибига начал невнятно бормотать и лишь пообещал изучить этот вопрос. Сийярто считает, что такая реакция разоблачила ложь Украины о повреждении трубопровода. Он добавил, что венгерская нефтегазовая компания MOL получила сведения о полной исправности объекта и отсутствии препятствий для его перезапуска.

    Сийярто подчеркнул, что заявления украинской стороны о технических причинах, мешающих транспортировке нефти, являются большой ложью. Из-за этой ситуации Будапешт намерен заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

    При этом Венгрия не будет прекращать поставки электричества на Украину. Сийярто уточнил, что такое решение принято, чтобы не создавать проблем для венгров, проживающих в Закарпатье.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» является результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через Украину по «Дружбе».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода политически мотивированными и заявил, что уверен в технической исправности трубы.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    24 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей»

    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса, применив грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC использовал резкое выражение, чтобы отвергнуть возможность вывода подразделений ВСУ из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Просто вывести ВСУ из Донбасса – это, между нами, чушь собачья», – заявил Зеленский.

    Он подчеркнул, что не рассматривает такой сценарий как вариант урегулирования конфликта. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание на то, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является ключевым условием российской стороны для мирного урегулирования.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.

    Владимир Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    23 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Словакия остановила поставки электричества на Украину

    Словакия прекратила аварийные поставки электричества на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину, ответив на прекращение транзита российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».

    Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Фицо.

    Братислава не получает сырье по трубопроводу «Дружба» с начала февраля. Поставки электричества обеспечивала государственная компания-оператор SEPS.

    «С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», – заявил Фицо. Он лично отдал распоряжение руководству SEPS о прекращении аварийных поставок.

    Из-за нехватки нефти словацкое правительство еще 18 февраля объявило в стране кризисную ситуацию. Теперь власти решили прибегнуть к ответным мерам в энергетической сфере.

    Фицо также не исключил и другие шаги в отношении Киева. Он предупредил, что если Украина продолжит вредить интересам Словакии, правительство может переосмыслить свой подход к планам вступления страны в Евросоюз.

    Премьер добавил, что перед принятием решения пытался связаться с Владимиром Зеленским, чтобы выяснить, когда возобновятся поставки нефти. Однако ему сообщили, что украинский президент сможет провести переговоры только после 25 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия поставила Украине энергетический ультиматум.

    Венгрия пригрозила прекратить экспорт электроэнергии на Украину вслед за Словакией.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    23 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Париж наказал посла США во Франции
    Париж наказал посла США во Франции
    @ John Minchillo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатический конфликт разгорелся после того, как американский посол отказался явиться на вызов в МИД Франции, сославшись на личные обстоятельства.

    Американский посол в Париже Чарльз Кушнер не явился по вызову во французский МИД, передает ТАСС. В ответ на это глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро распорядился ограничить для него прямые контакты с членами правительства республики, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

    Официальный представитель МИД Франции заявил: «Американский посол не явился [на вызов в МИД Франции]. В связи с этим явным непониманием элементарных требований, предъявляемых к послу, имеющему честь представлять свою страну, министр [Барро] потребовал, чтобы он больше не имел прямого доступа к членам французского правительства».

    На набережной Орсе отметили, что посол Кушнер по-прежнему может выполнять свои обязанности, в том числе явиться в МИД для проведения дипломатических переговоров и устранения раздражителей в отношениях между Францией и США. Агентство AFP уточняет, что на вызов в министерство вместо самого посла пришел один из сотрудников посольства, сославшись на личные обстоятельства Кушнера. Сейчас дипломат «отсутствует в городе», и его обязанности исполняет временный поверенный.

    Ранее посольство США во Франции опубликовало заявление Госдепартамента с призывом расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка. После этого Жан-Ноэль Барро заявил о намерении вызвать посла Кушнера в МИД, подчеркнув, что этот инцидент является внутренним делом Франции и не должен использоваться в политических целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо Дональду Трампу с просьбой отменить американские санкции против двух французских граждан, связанных с Евросоюзом и Международным уголовным судом.

    Власти Испании определили укрепление связей с Пекином как приоритет в новой трехлетней внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона. В администрации президента США рассматривают возможность военного удара по Ирану 23 или 24 февраля.

    23 февраля 2026, 22:44 • Новости дня
    Медведев напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз
    Медведев напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев высказался о запрете на въезд российских военных в Шенгенскую зону, указав на исторические примеры таких визитов без виз.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможности введения запрета на въезд российских военнослужащих в Шенгенскую зону, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что «они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году». По его словам, работа Каллас по запрету въезда для бывших российских военнослужащих не является серьезной потерей для российских бойцов.

    Медведев также поздравил с Днем защитника Отечества. Ранее Каллас заявила, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих не могли въехать в Шенгенскую зону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система гражданской противовоздушной обороны в Курской области ликвидировала свыше 1,5 тыс. вражеских беспилотников с декабря 2025 года.

    Дмитрий Медведев подчеркнул важность сохранения жизни военнослужащих и отметил значимость цены победы для страны. Россия стала мировым лидером в сфере беспилотной авиации благодаря развитию отрасли во время спецоперации на Украине.

    24 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве

    Эксперт Кнутов: Взрыв у Савеловского вокзала направлен против российского общества

    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские колл-центры, которые шантажируют россиян, должны стать законной военной целью ВС России. С таким предложением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя взрыв возле машины ДПС в Москве. По мнению аналитика, почерк нынешней диверсии и прошлый опыт указывают на возможную причастность к инциденту украинских спецслужб.

    «Диверсии против силовиков происходят все чаще. Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он допускает, что устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки. По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

    Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения колл-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – заключил эксперт.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Изначально в МВД заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.

    «Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», – информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

    В результате один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что личность устроившего взрыв на Савеловском вокзале установлена. Сообщается, что он гражданин России и якобы действовал по указке украинских спецслужб. Официально эта информация пока не подтверждалась.

    Кроме того, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние. 

    «В ноябре 2025-го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

