    24 февраля 2026, 15:28 • Новости дня

    Reddit оштрафован за утечку данных детей младше 13 лет

    Британия оштрафовала Reddit 14,5 млн фунтов стерлингов за сбор данных детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский регулятор по защите данных оштрафовал американскую соцсеть Reddit почти на 14,5 млн фунтов стерлингов за нарушения конфиденциальности несовершеннолетних.

    Причиной штрафа стало то, что компания не обеспечила эффективную проверку возраста пользователей, что привело к сбору и обработке данных детей младше 13 лет без законных оснований, передает РИА «Новости».

    «Мы оштрафовали Reddit на 14,47 млн фунтов стерлингов после того, как выяснили, что компания не использовала личную информацию детей законным образом», – говорится в заявлении регулятора. Ведомство отмечает, что популярная интернет-платформа не внедрила должных механизмов, чтобы защитить несовершеннолетних от нежелательного контента и сбора информации.

    Глава Офиса уполномоченного по информации Джон Эдвардс отметил, что личные данные детей младше 13 лет собирались и использовались таким образом, который они не могли понять, контролировать или одобрить. По его словам, это сделало несовершеннолетних более уязвимыми перед контентом, к которому у них не должно было быть доступа, что стало поводом для вынесения штрафа.

    В августе 2023 года Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации.

    22 февраля 2026, 05:43 • Новости дня
    Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком

    Tекст: Катерина Туманова

    Саманта Хардин и ее муж недавно купили новый диван у коллеги мужа, который решил избавиться от неподходящей к интерьеру детали. Когда они установили предмет мебели в гостиной, Саманта заметила, что ее собаки «невероятно заинтересованы» диваном.

    Саманта подумала, что собак привлек остаточный запах, потому что у предыдущего владельца была кошка, пока не услышала странный шум, доносящийся из-под дивана.

    Саманта сказала The Mirror, что шум был похож на звон колокольчика, но очень слабый. Более того, всякий раз, когда она говорила мужу о шуме, он прекращался.

    Больше часа звук то появлялся, то исчезал, после чего Саманта решила, что пора с этим разобраться. Она перевернула часть дивана и услышала глухой удар, когда поняла, что же застряло в ее мебели – кот предыдущего владельца дивана.

    Звук, который она слышала, был звоном колокольчика на ошейнике кошки Чито, которая забилась под диван и почти два часа не соглашалась сменить свое укрытие на более безопасное место.

    «Мы, наверное, потратили еще час или два, пытаясь выманить ее, пытаясь дотянуться, чтобы погладить и успокоить. Потом мы начали давать ей собачьи лакомства и корм, потому что у меня больше ничего не было», – рассказала Саманта.

    Когда животное достали, была уже глубокая ночь, но на утро  кошка благополучно вернулась к хозяину, который был невероятно рад, что его питомец в безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кошка спасла семью россиян на Бали от ядовитой змеи. В Петербурге вызволили застрявшего на 17 дней в дымоходе кота. Кошки из России возглавили рейтинг World Cat Federation в категории «ветераны».


    22 февраля 2026, 13:34 • Новости дня
    Министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину
    Министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения и завершения боевых действий.

    Британский министр обороны Джон Хили заявил о намерении стать первым главой ведомства, который отправит британские войска на Украину, передает The Telegraph. Он отметил, что такое решение будет принято только в случае окончания конфликта и достижения мирного соглашения. По его словам, мир на Украине и безопасная Европа невозможны без сильной и суверенной Украины.

    Британское правительство совместно с союзниками работает над созданием так называемой коалиции желающих, которая сформирует международные силы для обеспечения безопасности Украины после заключения мирного соглашения. В рамках этого плана Британия выделит около 200 млн фунтов для оснащения своих вооруженных сил необходимой техникой и оборудованием, чтобы подготовиться к возможной миссии.

    Средства будут направлены на модернизацию транспортных средств, средств связи и приобретение новых систем защиты от беспилотников. Также Британия поддерживает Украину в создании нового перехватчика дронов с искусственным интеллектом Octopus для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed.

    Хили подчеркнул, что украинские военные уже интегрируются в учения НАТО, а британская поддержка Киева достигла рекордного уровня в этом году. Он отметил, что Британия гордится как военной помощью, так и поддержкой, оказанной украинским беженцам, которых в страну прибыло 167 тысяч.

    Министр также рассказал о своей недавней поездке на Украину, где стал свидетелем массированных атак дронами и ракетами по Киеву и Львову. Хили выразил солидарность с украинцами и заявил, что Британия продолжит усиливать давление на Россию и поддерживать Украину до достижения справедливого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о том, что Британия ведет переговоры с Европой по вопросу российских танкеров.

    Кир Стармер предложил Европейскому союзу сблизить Британию и ЕС в сфере обороны.

    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    23 февраля 2026, 03:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    @ Nicolas Coupe/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирилл Дмитриев назвал появление в Лувре фотографии с в раме с изображением задержания члена британской королевской семьи принца Эндрю символом заката монархии в Британии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию портала Politics UK, разместившего фото из Лувра с изображением экс-принцем Эндрю в момент задержания, передает ТАСС. «Конец британской короны», – написал он на своей странице в соцсети Х.

    На полотне, выставленном активистами в парижском музее, бывший член королевской семьи изображен крупным планом на заднем сиденье автомобиля.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

    Правоохранители проверяют информацию о передаче конфиденциальных сведений американскому финансисту Джеффри Эпштейну в период работы принца спецпредставителем по торговле.

    Позже фигуранта отпустили без предъявления обвинений, однако следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать положение члена британской королевской семьи.

    Британские правоохранители планируют завершить обыски по делу о связях Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном к началу новой недели.

    Король Карл III разрешил сотрудникам дворца предоставить полиции доступ к документам бывшего принца. Биограф Эндрю Мортон предрек снижение влияния монархии из-за этого скандала.

    24 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»

    Британия заявила о начале работы штаба многонациональных сил для Украины

    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аппарат штаб-квартиры многонациональных сил для Украины начал работу, численность состава составляет 70 человек и поддерживается значительным финансированием, заявило Минобороны Британии.

    Министерство обороны Британии объявило о начале работы штаба многонациональных сил для Украины. В состав аппарата вошли 70 человек, а подготовка к развертыванию британских войск финансируется в объеме 200 млн фунтов стерлингов, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что 24 февраля состоится видеоконференция государств «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, глава МИД Британии Иветт Купер посетит Киев, а министр обороны Джон Хили будет на службе в лондонском соборе Святого Семейства в изгнании, который относится к Украинской грекокатолической церкви.

    В июле 2025 года канцелярия Стармера опубликовала планы создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон. После встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января была подписана декларация о формировании многонациональных военных сил для возможного отправления на Украину после завершения конфликта и о продолжении долгосрочной поддержки украинских ВС, включая поставки вооружения и техники.

    Ранее британская газета The Guardian призвала «коалицию желающих» ввести войска на Украину.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    23 февраля 2026, 08:12 • Новости дня
    Захарова назвала скандал с экс-принцем Эндрю «цирком уродов»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о ситуации вокруг брата Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, назвав происходящее «цирком уродов» в британской элите.

    Скандал, связанный с братом короля Карла III Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором и файлами американского финансиста Джеффри Эпштейна, выявил настоящую деградацию британской элиты, передает ТАСС.

    Мария Захарова в интервью агентству заявила: «Посмотрите, что сейчас происходит в Британии. Это же какой-то действительно цирк уродов, прости меня господи. Не хочется так говорить, потому что в историческом контексте такое явление было, когда людей с физическими недостатками показывали».

    Захарова подчеркнула, что мировое сообщество стало свидетелем двойных стандартов Британии. По ее словам, страна, которая публично заявляет о верности правам человека и строгом следовании международным нормам, оказалась замешана в сокрытии тяжелейших преступлений своей элиты. Дипломат отметила, что разоблачения вокруг Эпштейна подтверждают лицемерие западных правящих кругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский король дал разрешение сотрудникам Букингемского дворца предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора. Британские правоохранители планируют завершить обыски по делу о связях Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном к началу новой недели. Брат короля Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов, освобожден из-под стражи и находится под следствием.

    21 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю

    Mirror: Ради задержания Эндрю отключили внутреннюю IT-систему полиции Норфолка

    Tекст: Вера Басилая

    Перед проведением операции по задержанию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора полиция предприняла меры для предотвращения утечки информации, отключив внутренние сервисы, сообщает Mirror.

    По данным газеты Mirror, внутренняя IT-система полиции графства Норфолк была отключена в рамках операции по задержанию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Карла III, передает РИА «Новости».

    По данным издания, это было сделано для того, чтобы избежать преждевременной утечки информации об операции.

    Операция была тщательно спланирована, а меры по обеспечению секретности назывались беспрецедентными для местных правоохранителей.

    Кроме того, сотрудникам следственного центра в Эйлшеме за несколько дней до рейда было приказано не выходить на работу. При этом полицейских проинформировали лишь о том, что в отделение доставят некую «известную личность», не раскрывая деталей предстоящей операции.

    Ранее полиция Британии продлила обыски по делу экс-принца Эндрю до понедельника.

    Брат короля Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был освобожден из-под стражи после задержания по делу о связях с Джеффри Эпштейном.

    Британские правоохранители разрабатывали план задержания в строжайшей секретности и не уведомляли Букингемский дворец.

    24 февраля 2026, 03:34 • Новости дня
    Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях

    Пентагон подписал соглашение с xAI на использование Grok в военных целях

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI предоставит Пентагону доступ к искусственному интеллекту Grok для интеграции в секретные военные системы.

    Пентагон заключил соглашение с компанией Илона Маска xAI о внедрении искусственного интеллекта Grok в военные системы, передает Axios.

    По данным издания, ключевым условием сделки стало согласие на использование Grok для всех законных целей, включая разведку, разработку вооружений и проведение военных операций.

    Ранее единственной системой ИИ, доступной для таких задач, была Anthropic Claude, однако ее создатели отказались снимать ограничения на массовую слежку и применение автономного оружия.

    В публикации подчеркивается, что пока не ясно, удастся ли xAI полностью заменить Anthropic, а также сколько времени потребуется на этот процесс.

    Источники Axios отмечают, что параллельно Пентагон ведет переговоры с OpenAI и Google о возможном сотрудничестве в области искусственного интеллекта для нужд обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чат-бот Grok, разработанный Илоном Маском, оказался объектом расследования Еврокомиссии из-за функции генерации откровенных изображений на основе реальных фотографий.

    Мать одного из детей Маска, Эшли Сент-Клэр, подала иск к компании xAI в связи с распространением чат-ботом Grok интимных снимков с ее участием.

    В ответ xAI ввела дополнительные технические ограничения на использование Grok.

    22 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Королевский биограф Мортон предсказал спад влияния монархии Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержание полицией и расследование в отношении младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора станет поворотным моментом для британской монархии, в результате чего ее влияние уменьшится. Такое мнение высказал в эфире телеканала Sky News королевский биограф и историк Эндрю Мортон.

    Мортон заявил в эфире телеканала Sky News, что ситуация с задержанием младшего брата короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, может стать переломным моментом для британской монархии, передает ТАСС. По словам Мотрона, страны, где король Британии официально является главой, будут задумываться, хотят ли они видеть Виндзоров своими представителями.

    Мортон отметил, что нынешний кризис для королевской семьи серьезнее, чем отречение Эдуарда VIII в 1936 году. Он подчеркнул: «Это поворотный момент для монархии, потому что все эти страны, где во главе стоит [британский] король, задумаются о том, хотят ли они, чтобы криминальная семья Виндзоров отвечала за то, чтобы представлять их страны».

    Историк предполагает, что институт монархии в Британии сохранится, однако его влияние ослабнет, как это произошло в Испании после скандалов и ухода с престола Хуана Карлоса I в 2014 году. Он считает, что в будущем британская монархия станет «упрощенной версией» самой себя.

    Маунтбеттен-Виндзор был задержан полицией 19 февраля, в день своего 66-летия, и допрошен по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в передаче секретной информации Джеффри Эпштейну, в то время как он занимал пост специального представителя Британии по международной торговле и инвестициям в 2001-2011 годах. После допроса бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карл III распорядился допустить полицию к документам брата Эндрю. Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю. Полиция Британии продлила обыски по делу экс-принца Эндрю до понедельника.

    22 февраля 2026, 06:21 • Новости дня
    Карл III распорядился допустить полицию к документам брата Эндрю

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский король дал разрешение сотрудникам Букингемского дворца предоставить полиции доступ к файлам и документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

    Как стало известно изданию Observer, детективам, расследующим обвинения в коррупции и связи бывшего принца Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, им будет предоставлен доступ к документам и электронным письмам, а также к правительственным файлам, касающимся его работы в качестве торгового представителя Великобритании.

    «Мы заявили, что будем сотрудничать в полной мере и от всего сердца», – сказал источник в королевской семье, ссылаясь на заявление короля после ареста его брата по подозрению в должностном преступлении.

    Власти дворца отказались комментировать, ожидают ли они присутствия полицейских поисковых групп в официальной резиденции короля, где у Маунтбаттен-Виндзора до 2022 года был личный кабинет и квартира.

    Один из источников в королевской семье заявил, что существует опасность того, что следователи обнаружат, что высокопоставленные лица в Букингемском дворце «знали о том, что делал Эндрю, и скрывали это» на протяжении более чем 15 лет расследований в отношении Эпштейна.

    «Если бы это и произошло, то случилось бы в Букингемском дворце при прежнем руководстве», – сказал источник, подчеркнув, что в то время ни король Карл, ни принц Уильям не принимали участия в подобных решениях.

    Скотланд-Ярд призвал всех сотрудников службы охраны королевской семьи, работавших с Эндрю, сообщать о любых подозрениях в неправомерных действиях по надлежащим каналам.

    Пол Пейдж, бывший сотрудник королевской охраны, заявил, что за шесть лет его службы в Букингемском дворце, с 1998 по 2004 год, Маунтбаттен-Виндзора посетили «более 40 женщин».

    Напомним, британская полиция задержала Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. Брат короля стал первым с 1646 года арестованным членом монаршей семьи. Позже правоохранительные органы освободили экс-принца из-под стражи под следствие.

    23 февраля 2026, 09:15 • Новости дня
    ВВС Британии уничтожили данные о перелетах Эпштейна

    ВВС Британии уничтожили архив полетов Эпштейна перед новым расследованием

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы королевства три месяца назад инициировали повторное разбирательство по обвинениям в торговле людьми, однако часть доказательной базы оказалась утрачена.

    Военно-воздушные силы ликвидировали сведения о полетах Джеффри Эпштейна из-за истечения сроков давности, пишет газета The Times.

    Журналисты выяснили, что военные хранят списки пассажиров всего три месяца, после чего документы уничтожаются, хотя некоторые рейсы совершались два десятилетия назад. Протоколы управления воздушным движением и позывные радиосвязи остаются в архивах немного дольше – до двух лет. При этом в гражданской авиации, по информации профильного управления, подобные данные сберегают от шести до семи лет, отмечают «Вести».

    Ситуация осложняется возможной причастностью к перелетам членов королевской семьи. Издание The Telegraph указывало, что брат монарха Карла III, бывший принц Эндрю, мог пользоваться чартерами ВВС для визитов к скандальному финансисту.

    Карл III распорядился допустить полицию к документам брата Эндрю.

    Официальный представитель МИД прокомментировала исчезновение документов. «Считаю дело Эпштейна частичной правдой об увлечениях британской элиты», – заявила Мария Захарова.

    21 февраля 2026, 21:51 • Новости дня
    В Манчестере прошел многотысячный марш против миграции

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Манчестера собрались тысячи участников марша, выступавших с патриотическими лозунгами и требованиями ограничить миграцию.

    Многотысячный марш патриотов против миграции прошел в центре Манчестера, передает РИА «Новости».

    Демонстранты несли флаги Англии, Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и североирландских юнионистов. Участники марша скандировали лозунги, среди которых были: «Верните их обратно» и «Стоп лодки».

    Протестующие также выкрикивали: «Спасем наших детей» и оскорбления в адрес премьер-министра Кира Стармера.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал неизбежную отставку «оруэлловского» Кира Стармера.

    23 февраля 2026, 19:19 • Новости дня
    В Минске назвали безумием планы Лондона по войскам на Украине

    Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович осудил планы Британии о военных на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал инициативу Лондона отправить британских военных на Украину проявлением безумия и опасной эскалацией.

    Инициативу главы минобороны Британии Джона Хили разместить британские войска на Украине госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал «очередным сумасшествием западных политиков», передает РИА «Новости».

    По его словам, Британия – лидер в попытках раскачать ситуацию в мире и ее действия направлены не на достижение мира, а на эскалацию конфликта.

    Вольфович заявил: «Войска там абсолютно не нужны. Эти войска только принесут очередные трагедии, гибель людей и беды». Он подчеркнул, что Лондону стоит направить на Украину не военных, а гражданских специалистов для восстановления разрушенной инфраструктуры.

    Он также усомнился в истинных мотивах Британии, задавшись вопросом, приведет ли размещение войск к миру и восстановлению на Украине. Вольфович призвал западных лидеров думать о жителях страны, а не только о военных сценариях.

    Напомним, ранее в Париже прошла встреча стран «коалиции желающих», где обсуждалась перспектива долгосрочной поддержки Киева и возможность размещения войск на Украине после мирного соглашения. Власти России неоднократно подчеркивали, что появление контингента НАТО на Украине категорически неприемлемо и может привести к резкой эскалации.

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до 5 тыс. человек на границе Украины с Белоруссией.

    Министр обороны Британии Хили накануне пообещал первым отправить войска на Украину.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить на Украину небоевые части.

    23 февраля 2026, 07:22 • Новости дня
    The Guardian сообщила о планах Reform UK депортировать 288 тыс. мигрантов в год

    Партия Reform UK запланировала ежегодную депортацию 288 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Правопопулистская партия Reform UK при возможной победе на выборах пообещала ежегодно высылать из Британии до 288 тыс. нелегальных мигрантов.

    Председатель партии Reform UK Зия Юсуф намерен сформировать аналог американской Службы иммиграционного контроля, пишет The Guardian. По информации издания, новая структура получит название Британское командование по депортациям.

    Мощности ведомства позволят одновременно содержать под стражей 24 тыс. мигрантов. Планируется вывозить из страны по 288 тыс. человек ежегодно, организуя до пяти авиарейсов в день.

    «Мы обеспечим безопасность наших границ, выйдем из Европейского суда по правам человека и депортируем тех, кто находится здесь незаконно», – говорится в речи политика. Юсуф подчеркнул, что намерен вернуть гражданам чувство защищенности.

    Лидер «реформистов» также пообещал проводить политику нулевой терпимости к исламистскому экстремизму. Он заявил о необходимости сохранения христианского наследия Британии и прекращения практики превращения церквей в мечети.

    Reform UK сейчас лидирует в опросах, опережая лейбористов и консерваторов. Если бы выборы прошли сейчас, Найджел Фараж имел бы высокие шансы занять пост премьер-министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер связал рост нагрузки на систему социального обеспечения с привлечением неправильных мигрантов.

    23 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    Дмитриев вновь призвал премьера Британии Стармера уйти в отставку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вновь призвал премьера Британии Кира Стармера уйти в отставку.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер вновь подвергся критике со стороны главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сообщает ТАСС.

    Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) написал на английском языке: «Стармер должен уйти», прокомментировав новость телеканала GB News об обвинениях в адрес премьера. Согласно публикации, Стармера обвиняют в том, что будучи руководителем британской прокуратуры, он помогал педофилам избегать наказания, ограничиваясь предупреждениями.

    Дмитриев также заявил, что британская общественность заслуживает «большего, чем принц Эндрю и Стармер».

    Ранее Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом уйти в отставку.

    Он заявил, что Стармер не сможет избежать отставки после скандалов в его правительстве.

    Премьер-министр Кир Стармер отказался прислушаться к призывам уйти в отставку и пообещал продолжить борьбу на фоне кризиса в правительстве.

    23 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала британского экс-посла Мандельсона из-за Эпштейна

    Полиция забрала из лондонского дома связанного с Эпштейном экс-посла Британии

    Tекст: Мария Иванова

    В Лондоне сотрудники полиции вывели из дома бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британского бывшего посла в США Питера Мандельсона, ранее упоминавшегося в связи с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, задержала полиция в Лондоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

    По информации издания, сотрудники полиции в штатском пришли к дому лорда Мандельсона и вывели его днем.

    Журналисты отмечают, что Мандельсон фигурировал в расследованиях, связанных с деятельностью Эпштейна. Прямой речи от самого дипломата в данный момент не приводится, а детали предъявленных ему обвинений пока неизвестны.

    Официальные представители полиции и адвокаты Мандельсона пока не выступили с комментариями относительно причины задержания и дальнейших действий правоохранителей. Ситуация активно обсуждается в британских СМИ, учитывая резонанс вокруг дела Эпштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонская полиция призвала правительство не обнародовать письма, связанные с расследованием контактов экс-посла Британии в США Питера Мандельсона и Джеффри Эпштейна.

    Полиция ранее провела обыски в доме Мандельсона по делу обвиненного в педофилии финансиста Эпштейна.

    Борис Джонсон выступил с требованием тюремного заключения для Мандельсона, которого обвиняют в передаче секретной правительственной информации Эпштейну.

