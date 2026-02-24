Tекст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Кременная на территории Луганской Народной Республики с помощью беспилотного летательного аппарата. Глава округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале сообщил, что в результате атаки погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

Третьяков написал: «Вооруженные формирования Украины, терпя поражение на фронте, все больше и больше прибегают к тактике террора мирных городов. Так в городе Кременная в результате атаки БПЛА один житель города погиб, а другой получил ранение».

Он также обратился к жителям округа с просьбой быть особенно внимательными и осторожными при нахождении на улицах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю в Белгородской области, в результате чего погиб водитель. В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека. В Севастополе в ходе атаки украинских беспилотников погиб мужчина.