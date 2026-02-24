  • Новость часаВоенный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    24 февраля 2026, 14:45 • Новости дня

    MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский Су-34 приблизился к межконтинентальной дальности полета, что выделяет его среди современных истребителей и бомбардировщиков, сообщает Military Watch Magazine.

    Россия создала первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что российский Су-34 на сегодняшний день является самым дальнемагистральным тактическим боевым самолетом в мире, его способность оставаться в воздухе сопоставима с возможностями стратегических бомбардировщиков.

    Military Watch Magazine подчеркивает, что Су-34 выделяется среди других самолетов тем, что редко использует внешние топливные баки – его большая дальность обеспечивается за счет значительного объема внутреннего топлива. Это позволяет самолету действовать на больших расстояниях без ухудшения аэродинамики или уменьшения боевой нагрузки, в отличие от западных истребителей.

    Су-34 создан на базе советского Су-27, который уже в XX веке был самым дальнобойным истребителем среди ВВС СССР и стран Запада. У Су-27 максимальная дальность полета на внутреннем топливе составляла 4000 километров, тогда как у Су-34 – уже до 5000 км. Межконтинентальной считается дальность более 5500 километров.

    «При наличии трех подвесных топливных баков объемом 3000 литров каждый дальность полета Су-34 может быть увеличена примерно до 8000 километров, что позволяет самолету совершать перелеты из Москвы в Вашингтон», – говорится в публикации Military Watch Magazine. Однако этот показатель достигается при оптимальном полетном профиле, без маневрирования и без вооружения, что важно для реальных боевых задач.

    Авторы материала подчеркивают, что Су-34 способен летать без дозаправки на расстояния, недоступные западным истребителям, хотя и не в боевой конфигурации. При этом самолет сохраняет ряд важных функций, оснащаясь электронными и разведывательными контейнерами, даже если летит без вооружения.

    Military Watch Magazine также отмечает, что установка на Су-34 новых двигателей АЛ-51Ф от истребителя пятого поколения Су-57 может повысить топливную эффективность и приблизить самолет к выполнению стратегических межконтинентальных миссий.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

    Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

    24 февраля 2026, 09:54 • Новости дня
    Актрису Кулишенко избили в Петербурге

    Звезду сериала «Невский» Кулишенко избили двое мужчин в Петербурге

    Актрису Кулишенко избили в Петербурге
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известная по ролям в криминальных сериалах актриса Кристина Кулишенко попала в больницу после конфликта в петербургском питейном заведении, сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел вечером 23 февраля в одном из местных пабов, сообщает 78.ru.

    По данным издания, на девушку совершили нападение двое мужчин.

    Пострадавшую пришлось госпитализировать, однако сейчас врачи уже выписали ее из медицинского учреждения. Детали и причины произошедшего конфликта в настоящий момент выясняются.

    Кулишенко родилась в Ленинграде в 1989 году. Она известна зрителям по ролям в картине «Онегин», а также популярных сериалах «Морские дьяволы», «Невский» и «Первый отдел».

    Ранее актрису московского театра Et Cetera Анну Артамонову обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью после потасовки на парковке.

    Комментарии
    23 февраля 2026, 18:39 • Новости дня
    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян

    Глава IPC Парсонс: Решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят

    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян
    @ IMAGO/Marc John/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Международный паралимпийский комите (IPC) не пересмотрит решение о допуске российских спортсменов к Играм с национальной символикой, несмотря на угрозы бойкота, заявил президент организации Эндрю Парсонс.

    Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх с национальной символикой не будет отменено ни советом директоров, ни им лично, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало на пресс-конференции, на которой Парсонс отметил, что организация придерживается принципа всеобщего участия и разнообразия.

    Министерство иностранных дел и министерство молодежи и спорта Украины ранее выпустили совместное заявление о намерении бойкотировать Паралимпиаду, если решение о допуске россиян и белорусов не будет пересмотрено. Позже аналогичное решение озвучил и Паралимпийский комитет Чехии, заявив, что их команда пропустит церемонию открытия в Италии.

    Парсонс подчеркнул, что IPC призывает представителей всех стран к участию в Играх, однако уважает решение тех, кто выбрал бойкот. Он выразил желание донести до украинской стороны послание о важности инклюзивности и разнообразия на Паралимпиаде.

    В сентябре 2023 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Российские спортсмены смогут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна на предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, fмериканский спецпосланник Паоло Замполли выступил за возвращение флага и гимна России на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России.

    Комментарии
    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Комментарии
    23 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Этим заявлением глава киевского режима отреагировал на новости о размещении комплекса на территории Белоруссии.

    В декабре «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    Комментарии
    24 февраля 2026, 01:56 • Новости дня
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Преступник, совершивший подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве погиб на месте, показали камеры видеонаблюдения.

    Человек, приведший в действие взрывное устройство на Савеловской площади возле полицейской машины, погиб при взрыве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент.

    По уточненным данным, ранения получили двое полицейских, один погиб.

    По данным ТАСС, кузов  автомобиля выгнуло изнутри.

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («незаконный оборот взрывных устройств»).

    Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. По данным Следственного комитета, для расследования преступления будет назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб полицейский, еще один сотрудник ДПС пострадал.



    Комментарии
    23 февраля 2026, 15:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что на протяжении двух лет жил в бункере.

    Владимир Зеленский в интервью AFP признался, что два года жил в бункере, сообщают «Вести». Он уточнил, что сейчас уже не проживает там постоянно. Однако он спускается в убежище во время объявления воздушных тревог.

    «Я жил два года в бункере», – сказал Зеленский. По его словам, на работу он при этом всегда ходил в офис президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский телеканал CNN заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пережил не меньше двенадцати покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры рядом с ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не способна вернуть границы 1991 года. Жесткая линия российской делегации на переговорах в Женеве привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Зеленского, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Комментарии
    23 февраля 2026, 16:34 • Новости дня
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о поддержке суверенитета Украины
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о поддержке суверенитета Украины
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия накануне четвертой годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, находящаяся с визитом в Женеве, заявила, что военная операция России привела к «огромным страданиям, вынужденным переселениям и разрушениям».

    «Грузия подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказала она, сообщает телекомпания «Имеди».

    По словам Маки Бочоришвили, «необходимо защищать основанный на принципах ООН мировой порядок, необходимо нести ответственность за нарушение международного права».

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые санкции против Москвы, открыть «второй фронт» и организованно отправить на Украину добровольцев. Только недавно Киев принял решение вернуть в Тбилиси посла.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику.

    «Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», – заявил Шалва Папуашвили.

    После начала СВО Грузия приняла около тридцати тысяч украинских беженцев.

    Комментарии
    24 февраля 2026, 06:18 • Новости дня
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективная российская боевая машина «Объект 195» – танк Т-95 с мощным вооружением могла значительно обогнать зарубежных конкурентов по тактико-техническим характеристикам, заявил обозреватель американского портала 19fortyfive Стив Балестриери.

    Автор в материале для 19fortyfive выразил мнение, что эта техника стала бы «настоящим монстром», пишет «Лента.ру».

    Машину создавали с учетом возможности установки массивного 152-миллиметрового гладкоствольного орудия, которое могло запускать управляемые ракеты. Такой танк обещал «непревзойденную огневую мощь».

    Концепция боевой машины, отмененная к концу 2010-х годов, предусматривала размещение пушки в необитаемой башне. Конструкторы планировали изолировать экипаж, а также применить модульную композитную броню и революционную активную защиту «Дрозд-2».

    Эксперт отметил, что новейший Т-14 «Армата» получил некоторые элементы от «Объекта 195». Предшественник, по словам автора, остался лучшим российским танком, который так никогда и не был создан.

    Газета ВЗГЛЯД писала об известных характеристиках Т-95. Официально были представлены только три прототипа. Серийное производство так и не началось.

    Комментарии
    23 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России

    Каллас в «список уступок» от России потребовала полный вывод войск

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, среди которых выделяется «полный вывод войск» со всех якобы оккупированных территорий.

    Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявила, что передала странам ЕС документ со «списком уступок», которых Евросоюз требует от России, передает ТАСС.

    По словам Каллас, на первом месте среди этих требований стоит вывод российских войск с территорий, которые, по ее словам, Россия «оккупировала», включая Молдавию и Грузию.

    Обязательства по выводу российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Эти договоренности были частью соглашения, по которому Россия согласилась на определенные уступки в обмен на ратификацию странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающего ограничения на перемещение российских войск по собственной территории.

    Однако уже в 2001 году страны НАТО приостановили процесс ратификации договора и не реализовали его полностью. Россия долгое время выполняла свои обязательства, завершив вывод баз из Грузии к началу 2008 года. Через полгода после этого Грузия при поддержке НАТО напала на Южную Осетию, что привело к военной операции России и признанию независимости Южной Осетии и Абхазии.

    Ранее Кая Каллас призвала министров Евросоюза требовать сокращения армии России.

    Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включая сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    Комментарии
    24 февраля 2026, 10:22 • Новости дня
    СК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве

    СК заявил о самоподрыве преступника возле машины ДПС в Москве

    СК назвал причину взрыва возле машины ДПС в Москве
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самоподрыв преступника стал причиной взрыва автомобиля ДПС в столице, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    К трем сотрудникам ДПС на площади Савеловского вокзала Москвы подошел мужчина и произвел самоподрыв, пояснила Петренко. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

    В результате преступления скончались один сотрудник ДПС и сам злоумышленник, еще двое сотрудников полиции получили ранения, их госпитализировали.

    Осмотрено место происшествия, назначены судмедэкспертизы, включая генетическую, медицинскую и взрывотехническую.

    Устанавливается личность подозреваемого и другие возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер.

    К расследованию подключили самых опытных криминалистов Центрального аппарата ведомства.

    Между тем патрульную машину, поврежденную взрывом, эвакуировали, передает РИА «Новости». Оцепление также снято, но на месте дежурят две полицейские машины.

    МВД сообщало, что при подрыве погиб старший инспектор ДПС Денис Братущенко.

    Напомним, на площади Савеловского вокзала возле автомобиля Гоавтоинспекции прогремел взрыв, погиб один сотрудник полиции, еще один пострадал. Подозреваемый погиб на месте.

    Комментарии
    23 февраля 2026, 17:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о свидетелях разговора с «извинениями Лукашенко»
    Зеленский заявил о свидетелях разговора с «извинениями Лукашенко»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наличии свидетелей телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2022 году, в ходе которого, по его словам, белорусский лидер якобы приносил извинения.

    О наличии свидетелей телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2022 году заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РБК.

    По словам Зеленского, Лукашенко якобы приносил извинения и предлагал нанести ответный удар по белорусской территории, опасаясь возможных действий со стороны Украины.

    Зеленский отметил, что Лукашенко в ходе беседы якобы предложил нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Гомельской области, и сам был напуган возможными действиями Киева. Зеленский подчеркнул: «Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу ответный удар».

    Подробности разговора Зеленский впервые озвучил в январе прошлого года в интервью Лексу Фридману, указав, что разговор состоялся в феврале 2022 года, а Лукашенко настаивал на своей непричастности к военной операции.

    Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слова Зеленского, заявив, что белорусский президент не приносил извинений, а беседа состоялась из-за эмоциональной реакции сына Лукашенко Николая, который имел контакт с Зеленским. По словам Эйсмонт, Лукашенко лишь рекомендовал начать переговоры.

    Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко из-за размещения российского комплекса «Орешник».

    Зеленский также подписал указ, запрещающий белорусским судам заходить в территориальные воды и порты на Украине.

    Комментарии
    23 февраля 2026, 18:37 • Новости дня
    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ

    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки с генераторами для ТЦК и СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК, СБУ и других «освобожденных от мобилизации» лиц в Сумах вызвала возмущение из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовики сообщили, что в Сумах разгорелся скандал, связанный с вечеринкой для сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК), Службы безопасности Украины (СБУ), администрации и нацгвардии, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, вечеринка вызвала недовольство у местных жителей из-за того, что для «развлечения элиты города» были использованы резервные мощности: генераторы и другое оборудование. Он отметил, что для обеспечения безопасности мероприятия были предприняты беспрецедентные меры.

    По его словам, сотрудники ТЦК не проверяли документы у участников вечеринки, что дало возможность присутствовать на мероприятии так называемым «блатным уклонистам».

    Также собеседник агентства рассказал, что в других регионах Украины, в частности в Виннице и Одессе, местные жители пытались отбить мужчин от представителей ТЦК, а в Тернополе сотрудники этого ведомства начали действовать в гражданской одежде, чтобы ловить людей.

    Ранее одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице.

    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне.

    Комментарии
    23 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о «Дружбе»

    Сийярто: Глава МИД Люксембурга поставил под сомнение заявления Киева о «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель невольно поставил в неловкое положение украинского коллегу Андрея Сибигу вопросом о состоянии нефтепровода, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель невольно уличил во лжи главу МИД Украины Андрея Сибигу, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского министра, это произошло во время обсуждения состояния нефтепровода «Дружба». Сийярто убежден, что Киев намеренно лжет о неисправности трубопровода.

    «Люксембургский коллега с благими намерениями, думая, что помогает украинцам, спросил главу украинского МИД, могут ли венгерские и словацкие эксперты приехать и выяснить, действительно ли трубопровод пригоден или нет для транспортировки нефти», – рассказал Сийярто. Он отметил, что этот вопрос привел украинскую сторону в огромное замешательство, поскольку они не были к нему готовы.

    По словам венгерского министра, вместо четкого согласия Сибига начал невнятно бормотать и лишь пообещал изучить этот вопрос. Сийярто считает, что такая реакция разоблачила ложь Украины о повреждении трубопровода. Он добавил, что венгерская нефтегазовая компания MOL получила сведения о полной исправности объекта и отсутствии препятствий для его перезапуска.

    Сийярто подчеркнул, что заявления украинской стороны о технических причинах, мешающих транспортировке нефти, являются большой ложью. Из-за этой ситуации Будапешт намерен заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

    При этом Венгрия не будет прекращать поставки электричества на Украину. Сийярто уточнил, что такое решение принято, чтобы не создавать проблем для венгров, проживающих в Закарпатье.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» является результатом сговора Киева и Брюсселя.

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти через Украину по «Дружбе».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода политически мотивированными и заявил, что уверен в технической исправности трубы.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии
    24 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    СВР: Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную боеголовку от французской ракеты

    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ EMMANUEL DUNAND/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий для создания ядерного оружия, сообщается на сайте СВР.

    «По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

    В качестве одного из вариантов обсуждается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

    По данным СВР, западные страны стремятся, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной разработки, а не поставки со стороны. Представители разведки отмечают, что британцы и французы осознают незаконность подобных действий, которые нарушают международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия.

    СВР отмечает, что Берлин отказался участвовать в этих инициативах, а в военных и дипломатических кругах Британии и Франции есть немало людей, осознающих опасность подобных действий. По оценке российской разведки, западные элиты надеются укрепить позиции Украины в переговорах, предоставив ей ядерное или «грязное» оружие.

    Владимир Зеленский в феврале прошлого года заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие в качестве компенсации за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к обладанию ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

    Комментарии
    23 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    @ vk.com/Михаил Негматов

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор «Ахмата» Михаил Негматов расстался с платиновой звездой ЧВК «Вагнер», после того как ему предъявили обвинения в неправомерном ношении редкой награды.

    Видео с передачей флага и отсутствием наград на пиджаке Михаила Негматова было опубликовано в Telegram-канале ZVO. Как видно на записи, военкор «Ахмата» передает флаг из зоны боевых действий, а на лацкане его пиджака присутствует только значок с буквой Z, символизирующий поддержку спецоперации.

    В феврале Негматова обвинили в том, что он незаконно носил одну из самых высоких наград ЧВК «Вагнер» – платиновую звезду героя. Эта медаль вручалась только нескольким десяткам человек за особые заслуги перед ЧВК.

    Позднее появились сведения, что Негматова мог наградить один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».

    Комментарии
    23 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Словакия остановила поставки электричества на Украину

    Словакия прекратила аварийные поставки электричества на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Словацкие власти приостановили аварийные поставки электричества на Украину, ответив на прекращение транзита российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба».

    Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Фицо.

    Братислава не получает сырье по трубопроводу «Дружба» с начала февраля. Поставки электричества обеспечивала государственная компания-оператор SEPS.

    «С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», – заявил Фицо. Он лично отдал распоряжение руководству SEPS о прекращении аварийных поставок.

    Из-за нехватки нефти словацкое правительство еще 18 февраля объявило в стране кризисную ситуацию. Теперь власти решили прибегнуть к ответным мерам в энергетической сфере.

    Фицо также не исключил и другие шаги в отношении Киева. Он предупредил, что если Украина продолжит вредить интересам Словакии, правительство может переосмыслить свой подход к планам вступления страны в Евросоюз.

    Премьер добавил, что перед принятием решения пытался связаться с Владимиром Зеленским, чтобы выяснить, когда возобновятся поставки нефти. Однако ему сообщили, что украинский президент сможет провести переговоры только после 25 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия поставила Украине энергетический ультиматум.

    Венгрия пригрозила прекратить экспорт электроэнергии на Украину вслед за Словакией.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии
