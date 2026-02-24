«Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию новейших автоматов АК-12К

Изделия направлены заказчику в рамках выполнения государственного контракта на 2026 год, сообщает Telegram-канал концерна.
Оружие крайне востребовано в зоне спецоперации, поэтому объемы его производства в текущем году были существенно увеличены.
Конструкторы предприятия разработали этот автомат специально для штурмовых групп и разведчиков Воздушно-десантных войск. Модель удалось поставить на плановое производство в кратчайшие сроки.
Новинка сохранила боевые качества полноразмерного образца, но стала компактнее и получила прибор малошумной стрельбы. Впервые применена расцветка «Мультикам», обеспечивающая эффективную маскировку бойцов.
Масса оружия без магазина составляет 3,4 килограмма, а длина ствола равна 290 миллиметрам. В боевом положении длина автомата достигает 810 миллиметров, а со сложенным прикладом уменьшается до 570 миллиметров. Магазин вмещает 30 патронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство востребованных в зоне спецоперации укороченных автоматов. Ранее предприятие досрочно выполнило контракт на поставку крупной партии этого оружия.