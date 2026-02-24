Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы безопасности

Tекст: Валерия Городецкая

В публикации news.com.au отмечается, что причиной эвакуации стала информация о возможной бомбе на территории официальной резиденции главы правительства, передает РИА «Новости».

Власти незамедлительно приняли меры и организовали эвакуацию Альбанезе и других находившихся в доме лиц.

Как уточнил представитель правоохранительных органов в комментарии агентству Франс Пресс, который приводит портал, после тщательной проверки никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящий момент угрозы безопасности больше нет.

В 2024 году в Словакии было совершено покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.

В июне 2024 года глава правительства Дании Метте Фредериксен подверглась нападению в Копенгагене.

В прошлом году в Непале протестующие подожгли дом экс-премьера и резиденцию властей.