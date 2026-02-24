Газпром 21-й год подряд восполнил запасы газа с избытком

Корпорация успешно выполнила планы геологоразведки, сообщает Telegram-канал Газпрома.
В 2025 году компания провела масштабные работы, включая бурение и испытание скважин, что позволило восполнить запасы выше уровня добычи 21-й год подряд.
Благодаря усилиям геологов открыты новые залежи углеводородов. Прирост получен в традиционных центрах добычи, таких как Якутия, полуостров Ямал и Надым-Пур-Тазовский регион.
Значительно расширена сырьевая база на арктическом шельфе. Специалисты добились существенного увеличения запасов на Ледовом и Ленинградском месторождениях, а в Карском море достроили разведочную скважину на месторождении имени Динкова.
Совет директоров отметил, что такая деятельность создает основу для долгосрочного газоснабжения. Эффективное освоение недр вносит серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу сезона отбора оперативный резерв газа в российских подземных хранилищах достиг нового абсолютного рекорда.
Глава корпорации Алексей Миллер ранее предупредил о возможном скачке мирового спроса при незначительном похолодании.