Продюсер допустил приезд Аллы Пугачевой в Россию в марте

Продюсер Дворцов допустил приезд Аллы Пугачевой в Россию в марте

Tекст: Вера Басилая

Певица Алла Пугачева может приехать в Россию уже этой весной, сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов, передает РИА «Новости».

По его словам, артистка планирует приехать не летом, а в марте, что связано с её проектом «Весну разрешаю». «В самое ближайшее время, думаю, в марте она появится в Российской Федерации», – отметил Дворцов.

Продюсер рассказал, что основной целью визита Пугачёвой станет решение вопросов с недвижимостью. По его информации, певица хочет оформить её на своих детей. «То, что она прибудет в Россию уже весной – это 100%», – добавил он.

Помимо этого, обсуждается возможность первого за долгое время концерта Пугачёвой летом этого года в Москве. Дворцов предполагает, что выступление может пройти на одной из крупных столичных площадок, таких как ВТБ Арена или Live Арена, однако точное место пока неизвестно.

Пугачёва покинула Россию в октябре 2022 года и уехала с детьми в Израиль. После отъезда она подверглась резкой критике в соцсетях, на что ответила, что находит счастьем ненависть тех людей, «которых всегда терпеть не могла».

Певица заявила, что её критики «были холопами – стали рабами».

В ноябре 2023 года Пугачёва ненадолго приезжала в Россию, чтобы записать три песни для личного пользования, после чего вновь покинула страну.

Ранее продюсер Евгений Бабичев заявил, что первое выступление Аллы Пугачевой после длительного перерыва может пройти на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Алла Пугачева лишилась товарного знака «Рецитал» из-за истечения срока его регистрации осенью 2025 года по решению Роспатента.

Депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

