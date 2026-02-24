Медведев пригрозил ударами по поставщикам ядерного оружия Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

Медведев заявил, что Россия может нанести удары по поставщикам ядерного оружия режиму в Киеве, передает RT.

Он подчеркнул: «Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией».

Медведев отметил, что подобный ответ будет симметричным и находится в праве Российской Федерации. По его словам, информация СВР о возможной передаче Францией и Британией ядерных технологий Украине радикально меняет ситуацию.

Политик подчеркнул, что речь идет не только о нарушении международного права, но и о передаче ядерного оружия воюющей стороне, что является прямой угрозой России. Медведев заявил, что Россия отреагирует соответствующим образом на эту угрозу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

Члены Совфеда обратились к международным организациям с призывом проверить информацию о возможной передаче ядерного оружия на Украину со стороны Британии и Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные намерения Парижа и Лондона вооружить Киев ядерной бомбой являются вопиющим нарушением международного права.