Подбитую турецкими футболистами чайку захотели выбрать логотипом клуба

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стамбульский футбольный клуб Istanbul Yurdum Spor может выбрать чайку своим символом после необычного случая на финальном матче первой любительской лиги, сообщает РИА «Новости».

Во время игры мяч, пущенный вратарём, попал в пролетавшую чайку, которая упала на поле без сознания.

Капитан команды Гани Чатан тут же бросился к птице и начал делать ей массаж сердца. Реанимация продолжалась около двух минут, после чего чайку передали медицинскому персоналу. Позже птицу отпустили на свободу.

Глава клуба Али Саит отметил: «Пока таких планов нет, но мы обязательно примем позже какое-нибудь решение, сейчас не до этого. Несколько клубов уже используют чайку в качестве своего символа».

