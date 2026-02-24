Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Это попытка ущемить свободные СМИ, но это не остановит данные телекомпании, они продолжат говорить правду с еще большими усилиями, – заявил он. – А Великобритания ввела санкции за правду, это полностью неприемлемо и является фашистским подходом».

Телекомпания «Имеди» в своем заявлении отметила, что британские санкции «не имеют никакой цены».

«Доверие народа Грузии – только это имеет для нас цену, – отметила телекомпания. – Продолжим служить Грузии и свободе слова».

Телекомпания напомнила, что Великобритания поддерживала «преступный режим» экс-президента Михаила Саакашвили и в 2007 году не осудила разгром прежними властями «Имеди».

Один из руководителей телекомпании «Поств» Шалва Рамишвили заявил, что «до чего же опозорился Запад, санкционируя грузинские телекомпании за то, что они не говорят, что Украина побеждает Россию».