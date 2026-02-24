Умер актер из «Джанго освобожденного» Роберт Кэрредин

Актер Роберт Кэрредин ушел из жизни после борьбы с биполярным расстройством

Tекст: Мария Иванова

Роберт Кэрредин, известный по фильмам «Джанго освобожденный» и «Смерть среди айсбергов», покончил с собой в возрасте 71 года, передают В«едомости» со ссылкой на Deadline. Артист также снимался в ленте «Месть полудурков» и сериале «Лиззи Магуайер».

У актера было диагностировано биполярное расстройство, с которым он боролся почти два десятилетия.

«Мы надеемся, что его история поможет людям с таким диагнозом получать больше поддержки и помощи», – рассказала семья Кэрредина.

Кэрредин родился 24 марта 1954 года и был младшим сыном актера Джона Кэрредина. Он дебютировал в кино в 1972 году в картине «Смерть среди айсбергов» с Джоном Уэйном, затем снялся в оскароносном фильме «Возвращение домой» и ленте Мартина Скорсезе «Злые улицы».

В 1980 году актер участвовал сразу в двух картинах программы Каннского кинофестиваля – «Большая красная единица» Сэмюэла Фуллера и «Долгие всадники» Уолтера Хилла, где играл вместе с братьями Дэвидом и Китом. Самым заметным его успехом в кино критики считают роль «ботана» Льюиса Скольника в комедии «Месть полудурков».

Позднее Кэрредин обрел новое поколение поклонников, сыграв отца главной героини в сериале «Лиззи Магуайер». Помимо работы в кино он увлекался игрой на гитаре и участвовал в автогонках уровня Гран-при, выступая за команду Lotus вместе с Полом Ньюманом.

